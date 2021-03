11.03.2021 h 11:16 commenti

Medici dello sport denunciati con l'accusa di aver rilasciato 4mila certificati di idoneità irregolari

La scoperta fatta dalla guardia di finanza durante un accertamento fiscale che ha fatto scoprire anche un'evasione per 800mila euro a carico dello studio privato di medicina sportiva

Due medici soci di uno studio privato di medicina sportiva di Prato sono accusati di aver emesso almeno 4mila certificati di idoneità allo sport agonistico senza aver fatto prima effettuare ai pazienti un esame delle urine, obbligatorio per il rilascio dell'attestato. Per entrambi è scattata la denuncia di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

A scoprirlo sono stati i finanzieri del Gruppo di Prato, che hanno anche evidenziato come lo studio medico, sul quale il comando della guardia di finanza non ha diffuso ulteriori particolari, abbia sottratto al fisco un imponibile di circa 800mila euro dal 2015 al 2019 non rilasciando 12.500 ricevute fiscali.

Proprio incrociando i dati della verifica fiscale, l'attenzione delle Fiamme Gialle si è soffermata sui numerosissimi certificati di idoneità all’esercizio di attività agonistica rilasciati in questo periodo. Le norme prevedono che il medico incaricato esprima il giudizio finale sulla base del risultato di una serie di esami clinici obbligatori, tra i quali quello completo delle urine eseguito in laboratorio. Tuttavia, nel caso dello studio medico, all’interno di moltissime cartelle sanitarie acquisite dai finanzieri sono state trovate solo le copie di un foglio prestampato privo di qualsivoglia riferimento tecnico-scientifico, relativo ad esami tecnici in realtà mai eseguiti. Tra l'altro, i valori di riferimento riportati nei certificati sarebbero stati praticamente tutti in fotocopia. Da qui la denuncia per i due medici sui quali la procura ha aperto un fascicolo affidato al sostituto procuratore Vincenzo Nitti. Le violazioni di natura fiscale sono state invece segnalate all’Agenzia delle Entrate per i successivi adempimenti.