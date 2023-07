03.07.2023 h 09:23 commenti

Medialibrary verso l'apertura, via al bando per dare ospitalità a sei start-up

La ex fabbrica Pieri ristrutturata avrà degli spazi dedicati al coworking oltre a una parte della biblioteca. Nel bando ci sono anche tre postazioni della sede Prisma di via Galcianese

Sarà inaugurata in autunno la Medialibrary, frutto della trasformazione della fabbrica Pieri nel cuore del Macrolotto Zero, tra via Filzi e via Pistoiese. In attesa del taglio del nastro, il Comune è a lavoro per riempire di funzioni questo bellissimo spazio. Ci saranno laboratori universitari e un pezzo di biblioteca Lazzerini con sale studio, consultazione dei cataloghi e servizio prestito, e una sezione dedicata all’innovazione. L’amministrazione comunale ha deciso infatti, di dare alla Medialibrary un’impronta vocata alla tecnologia e alla sperimentazione. Parte di quella struttura infatti, diventerà anche una succursale di Prisma (Prato industrial smart accelerator) con spazi dedicati al coworking. Oggi il Comune di Prato lancia una manifestazione di interesse per dare in uso gratuito quegli spazi a 6 start-up operanti nei settori delle tecnologie emergenti applicate al tessile-moda (T&M) e al Made in Italy per la nuova sede di via Pistoiese. Lo stesso avviso contiene anche le 3 postazioni già attive da oltre un anno nell’attuale sede di Via Galcianese, per un totale di nove postazioni.Possono presentare la domanda di partecipazione:- le start-up /pmi innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese, in possesso dei requisiti di cui all’art. 25 della L. 221/2012, operanti in via preferenziale nei settori Blockchain, Intelligenza Artificiale, Realtà aumentata, virtuale ed immersiva, Internet of Things (IoT), tecnologie quantistiche, reti mobili ultra veloci (5G) e di nuova generazione (6G) – applicate al settore tessile-moda (T&M) e al Made in Italy;- le start-up costituite in forma di società da non più di 60 mesi, operanti in via preferenziale nei settori dell’innovazione digitale, delle tecnologie emergenti, della sostenibilità ambientale, dei servizi avanzati a sostegno del settore tessile-moda (T&M) e Made in Italy.I soggetti in possesso dei requisiti potranno manifestare interesse alla concessione in uso gratuito degli spazi Prisma di via Galcianese n. 34 e di via Pistoiese n. 158, in termini esclusivi o di preferenza. Diverse sono infatti le due sedi ed i servizi accessori in esse presenti. Le start-up selezionate potranno beneficiare dell’agevolazione previa sottoscrizione di un contratto di concessione d’uso che il legale rappresentante della start-up firmerà con il Comune di Prato, in qualità di soggetto gestore delle sedi Prisma."Prisma apre le porte alle startup del territorio e a quelle che vorranno lavorare a favore delle nostre imprese ampliando la propria offerta – spiega l’assessore Benedetta Squittieri – dopo via Galcianese infatti, dove oltre le postazioni abbiamo la grande sala dimostrativa per gli incontri che ospita meeting e workshop ogni settimana, la sede di via Pistoiese darà opportunità ad altre sei startup con servizi e spazi diversi. Puntiamo in questo modo ad ampliare e differenziare l’offerta per avere relazioni con sempre più soggetti che operano nel campo dell'intelligenza artificiale, blockchain e internet delle cose. Tutti potranno lavorare fra loro e con le imprese del distretto per applicare le nuove tecnologie ai sistemi produttivi".Info dettagliate sui requisiti e sugli spazi su www.prismaprato.it I termini per fare domanda scadono il 27 luglio 2023. Qui tutte le informazioni https://www2.comune.prato.it/avvisi/avvisi-pubblicati-nel-2023/archivio17_16_747_446_25.html