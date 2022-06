02.06.2022 h 16:01 commenti

Medaglia di bronzo agli Europei per il pugile pratese Leonardo Esposito

Ai campionati di Erevan l'atleta ha fatto il suo debutto con la maglia della Nazionale conquistando il podio nella categoria 48 kg

Il pugile pratese Leonardo Esposito ha conquistato la medaglia di bronzo nei 48 kg ai ai campionati europei di pugilato di Erevan, dove l'altleta faceva il suo debutto con la maglia della Nazionale. Dopo due match strepitosi, Esposito è riuscito a chiudere la partita con l’ucraino Andry Tyshkovets.

“Sono felicissimo di questo risultato – ha dichiarato Esposito ai piedi del podio – ho passato un brutto periodo per via di problemi familiari e altro, questa iniezione di fiducia era quello che ci voleva. Ho gareggiato solo con l'idea di affrontare un incontro per volta divertendomi e facendo divertire il pubblico. Dedico questa medaglia a me stesso, alla mia ragazza che forse ci ha creduto più di me, alla mia famiglia e a quelle poche persone che nonostante il brutto periodo mi sono state vicine.”

Leonardo Esposito a Erevan è partito benissimo, prima vincendo i quarti di finale contro l’ucraino Andry Tyshkovets, quindi eliminando uno dei più quotati nel parterre dei 48kg, il forte israeliano Tal Flicker.