26.02.2020 h 12:40

Medaglia d'oro per Mattia Martelloni nella prima tappa del Grand Prix di Judo

L'atleta dell'Accademia Prato ha iniziato la stagione nel migliore dei modi mettendo in fila cinque vittorie prima del limite di tempo previsto. Si ferma ai piedi del podio, invece, la compagna di squadra Benedetta Capponi

È una splendida medaglia d’oro quella che, sabato 22 febbraio, ha aperto la stagione agonistica di Mattia Martelloni e dell’Accademia Prato. L’atleta gialloblu al primo anno senior conquista il gradino più alto del podio nella prima tappa dei quattro Grand Prix che durante l’anno vedranno sfidarsi i più forti atleti d’Italia e non solo. Cinque incontri per Mattia, tutti vinti per punteggio massimo prima del limite di tempo previsto senza mai subire neanche un punto dagli avversari, compresa la finalissima contro il forte atleta della rappresentativa nazionale scozzese.

Una giornata impeccabile per Martelloni che si sta facendo spazio tra i grandi in una nuova categoria di peso che, un anno fa, proprio in questa manifestazione lo lasciò ai piedi del podio dopo una competizione combattuta e importante ma non ancora eccellente come invece, finalmente, oggi è diventata.

Contemporaneamente, nella categoria femminile 63 kg, si è fermata ai piedi del podio la compagna di squadra Benedetta Capponi che, portando a casa le prime tre vittorie per ippon, si è trovata opposta in semifinale alla forte atleta romana a cui ha ceduto il passo per la finale per accumulo di sanzioni. Nella finale per il bronzo poi, Benedetta, non è riuscita ad avere la meglio sull’atleta torinese in forza all’Arma dei Carabinieri. Un inizio di stagione comunque promettente che le conferma un piazzamento in una gara tra le più difficili a livello nazionale per la categoria senior quale è il Trofeo Internazionale di Vittorio Veneto.

Nei 73 kg, Lorenzo Grava, classe 2002, pur non arrivando al piazzamento, ha dato prova di carattere e impegno nella categoria più numerosa della gara, affrontando due ostici avversari che purtroppo non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.