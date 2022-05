15.05.2022 h 15:51 commenti

Mechano-Tex for Innovation: l'innovazione nel tessile-abbigliamento passa dalle macchine tessili

L'iniziativa promossa da Confindustria Toscana Nord rientra nell'ambito del progetto europero Tex-Med Alliances. L'appuntamento è con un evento che si svolgerà a Prato il prossimo 25 maggio

Le vie per l'innovazione nel tessile-abbigliamento sono numerose e molte di queste transitano necessariamente dai macchinari di produzione: fondamentale quindi che il dialogo con le imprese del meccanotessile sia sempre vivo e alimentato da realtà molteplici come quelle rappresentate dai partner del progetto europeo Tex-Med Alliances.

Ed è proprio partendo da questa convinzione che Confindustria Toscana Nord, partner di Tex-Med Alliances, ha organizzato "Mechano-Tex for Innovation", un'iniziativa che pone in contatto aziende del meccanotessile e del tessile-abbigliamento del bacino del Mediterraneo. Co-organizzatori dell'evento sono Enterprise Europe Network, Confindustria Toscana e Next Technology Tecnotessile.

L'evento si svolgerà a Prato il 25 maggio, ma la formula organizzativa ibrida on-site/on-line consentirà anche la partecipazione da remoto da parte di aziende dei settori interessati e di centri di ricerca. L'iscrizione, del tutto gratuita, avviene attraverso la piattaforma b2match.

"Si tratta di un'occasione preziosa per le aziende, che possono presentare proposte, manifestare idee ed esigenze, creare nuovi contatti, e un'iniziativa importante per il nostro progetto - dichiara Susanna Leonelli, Project Coordinator di Tex-Med Alliances -. Promuovere l'innovazione significa rendere il settore tessile-abbigliamento sempre più efficiente e sostenibile: l'utilizzo di macchinari avanzati è uno snodo essenziale di questo percorso."

"Anche questa iniziativa che la nostra associazione ha organizzato nell'ambito di Tex-Med Alliances coniuga le strategie generali di internazionalizzazione delle imprese con le finalità più specifiche del progetto - aggiunge Francesco Marini, componente il Consiglio di presidenza di Confindustria Toscana Nord con delega all'internazionalizzazione -. Il matchmaking ha anche lo scopo di rendere più ampia e articolata la rete di contatti fra chi produce macchine e chi le utilizza, arricchendo il patrimonio di conoscenze di entrambe le parti e favorendo l'innesco di processi di innovazione benefici per tutti. Un intento che ci sembra sia apprezzato dalle aziende."

Tex-Med Alliances, sigla che sta per Textile Mediterranean Alliances for Business Development, Internationalization and Innovation è finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma 2014-2020 ENI CBC Mediterranean Sea Basin. Il progetto coinvolge 8 partner in rappresentanza dei distretti del tessile-abbigliamento del bacino del Mediterraneo:

TEXFOR - (Spagna, Catalogna) Capofila del progetto

Confindustria Toscana Nord - (Italia, Toscana)

SEPEE – Association (Grecia, Macedonia centrale)

CETTEX – (Tunisia, Ben Arous)

MFCPOLE – (Tunisia, Tunisi)

GACIC – (Egitto, Alessandria)

ACI – (Giordania, Amman)

PFI – (Palestina)

Il progetto ha una durata di 36 mesi, fino ad agosto 2022, con budget totale di 2,8 milioni di euro, dei quali 2,5 milioni (90%) sono finanziati dal Programma dell’Unione Europea ENI CBC Med (90%) e 0.3 milioni di euro cofinanziati dai partner del progetto.

(a cura Ufficio Commerciale, info commerciale@notiziediprato.it)