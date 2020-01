29.01.2020 h 18:59 commenti

Mazzette per visitare a nero, condannati tre ginecologi. L'ex primario a processo per omessa denuncia

Pene da un anno e 8 mesi fino a due anni e 11 mesi per i medici del Santo Stefano che visitavano in orario di lavoro pazienti che saltavano la fila grazie ad alcuni intermediari. Per due anni non potranno intrattenere rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione

Sono stati condannati tre dei ginecologi dell'ospedale di Prato accusati di peculato e truffa ai danni dello Stato per aver preso mazzette con un giro di visite a pazienti cinesi durante l'orario di lavoro ma fuori dal circuito delle prenotazioni. Condannati anche quattro intermediari cinesi, mentre l'ex primario del reparto, Giansenio Spinelli (ora in pensione) è stato rinviato a giudizio e sarà processato, a febbraio 2021, per omessa denuncia.

E' questo l'esito dell'udienza di oggi, 29 gennaio, che ha chiuso la prima fase processuale dell'inchiesta che, nel luglio del 2018, ha portato alla luce un sistema di visite pagate a nero da pazienti cinesi che saltavano la fila e in pochi giorni riuscivano ad avere l'appuntamento direttamente all'ospedale o al centro Giovannini.

Le condanne, con rito abbreviato, sono arrivate per i ginecologi Ciro Comparetto, Massimo Martorelli e Elena Busi, difesi dagli avvocati Pasquinuzzi, Traversi, Denaro e Nicolosi. Comparetto è stato condannato a due anni e 11 mesi di reclusione (5 anni la richiesta dell'accusa) con l'estinzione del rapporto di lavoro e il divieto per due anni di lavorare per la pubblica amministrazione. Martorelli ha ricevuto una pena di un anno e 8 mesi (tre anni la richiesta dei pm) e la Busi a due anni (tre anni e quattro mesi la richiesta per lei dell'accusa). Per entrambi c'è il divieto per due anni di intrattenere rapporti lavorativi con la pubblica amministrazione.

Prima del processo i tre ginecologi hanno risarcito - con 10mila euro Comparetto, con 5mila a testa Martorelli e Busi - l'Asl che così ha rinunciato a costituirsi parte civile. Qualche giorno fa il quarto ginecologo coinvolto nell'inchiesta, Simone Olivieri, aveva patteggiato un anno e 10 mesi di reclusione.

Anche due degli intermediari cinesi hanno patteggiato una pena di un anno e 8 mesi, mentre gli altri due sono stati giudicati con rito abbreviato venendo condannati, rispettivamente, a un anno e 4 mesi e a un anno di reclusione.

Erano 98 i casi contestati dall'accusa e tutti sono stati riconosciuti dal tribunale.

Adesso, per chiudere la prima fase processuale, resta il processo all'ex primario del reparto di ostetricia e ginecologia del Santo Stefano, Giansenio Spinelli: secondo la procura, non avrebbe impedito che i fatti contestati ai ginecologi si verificassero. Per questo sarà giudicato a febbraio 2021.

Le indagini, coordinate dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli e affidate ai carabinieri, portarono alla luce un sistema di visite pagate a nero da pazienti cinesi che saltavano la fila grazie ad intermediari che contattavano i ginecologi per prenotare le visite alle connazionali, che pagavano tra i 100 e i 150 euro regolando in questo modo sia il conto con il medico che quello con chi procurava l'incontro.

A far suonare il campanello d'allarme fu una giovane che si sentì male in seguito all'assunzione di pillole abortive. Arrivata al Centro salute, la cinese mostrò il farmaco ad una ostetrica che, insospettita, avvertì i carabinieri. Motivo del sospetto il fatto che la pillola somministrata alla donna rientra tra quelle reperibili esclusivamente negli ambienti ospedalieri e la cui assunzione non può avvenire fuori da quell'ambito. Da lì in avanti una serie di pedinamenti e intrercettazioni scaturite nell'inchiesta, negli arresti e, adesso, nelle condanne.