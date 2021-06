17.06.2021 h 12:05 commenti

Maxitruffa mascherine, Estar recupera quasi due milioni di euro confiscati alla ditta Yl

Il giudice ha accettato i 15 patteggiamenti per i titolari dell'azienda e i confezionisti che utilizzavano manodopera irregolare per produrre i dispositivi destinati alla Regione e poi risultati non a norma

Estar, la centrale per gli acquisti sanitari della Regione Toscana, si vedrà restituire quasi due milioni di euro dei 3,2 che aveva pagato per la commessa da 93 milioni di mascherine stipulata con la YL, la ditta cinese finita al centro dell'inchiesta di procura e guardia di finanza condotta dai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli. L'indagine aveva fatto emergere una maxitruffa ai danni della Regione con le mascherine che non solo non rispondevano ai requisiti di qualità, ma la cui produzione era stata subappaltata a confezioni cinesi con operai irregolari nonostante il contratto non prevedesse l'esternalizzazione del lavoro. In particolare le mascherine, cucite da operai senza contratto, anche clandestini, avevano una efficienza filtrante inferiore a quella prevista dal capitolato d'appalto.

Nei giorni scorsi il giudice Alberto Lippini ha dato l'ok a quindici patteggiamenti e, appunto, alla confisca della somma di 1 milione e 951mila euro che sarà interamente restituita ad Estar. Hanno patteggiato una condanna a un anno e 10 mesi i due fratelli al vertice del gruppo YL che lo scorso inverno, in piena emergenza sanitaria, convertì la produzione da abbigliamento a dispositivi di protezione per arginare la diffusione del coronavirus. La conversione fruttò due maxi commesse: una da Estar per 93 milioni di mascherine, e l'altra dalla presidenza del Consiglio dei ministri che ne ordinò 7 milioni da distribuire alla protezione civile. L'incasso complessivo sarebbe dovuto essere di 45 milioni ma di quei soldi, la YL vide solo 3 milioni 200mila euro, la somma pagata da Estar a fronte delle prime forniture.

Gli altri patteggiamenti riguardano i genitori e una zia dei fratelli a capo della YL e dieci confezionisti, tutti di nazionalità cinese, con pene comprese da 1 anno e 2 mesi a due anni, a seconda del numero di lavoratori irregolari alle loro dipendenze. La YL è rientrata nella proposta di patteggiamento che prevede il pagamento di 10.400 euro a titolo di risarcimento.

Le accuse vanno da frode nella pubblica fornitura, truffa aggravata ai danni di Estar e tentata ai danni della presidenza del Consiglio, impiego della manodopera clandestina, sfruttamento del lavoro e favoreggiamento della permanenza in Italia di operai irregolari al fine di trarne profitto.