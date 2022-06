17.06.2022 h 14:18 commenti

Maxitruffa da 600 milioni con le società "cartiere": la procura chiede il processo per 37 persone

Trenta società coinvolte, 17 arresti, 20 denunce, 30 milioni di euro sottoposti a sequestro preventivo: sono alcuni dei numeri dell'inchiesta Gagaro a cui hanno lavorato il sostituto Laura Canovai e la guardia di finanza di Prato. L'evasione di imposte ammonta a 100 milioni di euro

Una girandola di fatture per operazioni inesistenti del valore di 600 milioni di euro. Un giro d'affari enorme che poteva contare, sparse tra Italia, Slovenia e Repubblica Ceca, sulla bellezza di trenta società capaci prima di generare e poi di alimentare un sistema che avrebbe sottratto al fisco 100 milioni di imposte, parte dei quali attraverso la produzione di crediti. La procura ha chiuso l'inchiesta sul commercio di plastiche che a novembre del 2019 si tradusse in 17 arresti e 20 denunce, in larghissima maggioranza a carico di italiani. Per tutti e 37 il sostituto Laura Canovai ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio. Diverse le accuse mosse a vario titolo: associazione per delinquere finalizzata a reati finanziari tra cui dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di Iva e indebita compensazione. Una trentina, tra beni e contanti, i milioni sequestrati a titolo preventivo e che, in caso di condanne, serviranno a soddisfare le pretese dell'erario.

A capo del sodalizio, secondo la procura che delegò le indagini alla guardia di finanza, ci sarebbe stato Mirko Bellucci (avvocato Patrizio Fioravanti), imprenditore nel settore delle plastiche, originario di Vaiano ma residente a Capodistria, unico a finire dietro le sbarre (arresti domiciliari per gli altri 16).

Il gruppo di affaristi avrebbe dato vita alla cosiddetta 'frode carosello', meccanismo che consente di utilizzare società 'cartiere' in operazioni commerciali allo scopo di rivendicare un diritto inesistente sul quale fare leva per detrarre l'Iva dagli acquisti.

Nell'elenco degli imputati figurano consulenti fiscali e commercialisti di Prato e di Roma, imprenditori, prestanomi e faccendieri tutti coinvolti nell'intreccio di società fornitrici (con sede all'estero), cartiere, filtro e rivenditrici. Molti hanno confessato e spiegato in cosa consisteva la frode. Perno del meccanismo il fatto che la normativa tributaria non prevede l'applicazione dell'Iva per acquisti intracomunitari consentendo, perciò, di far circolare prodotti ad un prezzo assai inferiore a quello di mercato.

L'insieme delle società altro non era che un “fatturificio” che costruiva false operazioni commerciali per arricchire chi ne faceva parte. E di soldi ne sarebbero girati davvero tanti al punto che nelle intercettazioni telefoniche gli investigatori hanno più volte ascoltato la parola 'gagà' che indica, appunto, chi vive una vita di lussi. A mettere in moto le indagini fu l'esito di una verifica fiscale che il Nucleo di polizia economico-finanziaria fece a un'azienda che commerciava plastiche e che, nonostante non avesse dipendenti, depositi, magazzini e attrezzature, era riuscita in appena un anno a realizzare un giro d'affari di 20 milioni senza, peraltro, versare quanto dovuto di Iva, circa 4 milioni e mezzo. Un tassello che ha pian piano portato alla composizione del grande mosaico che sta per approdare in tribunale.

nadia tarantino