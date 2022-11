10.11.2022 h 14:05 commenti

Maxitruffa da 43 milioni per camici e tute antiCovid ma lo Stato non si costituisce parte civile

E' emerso nel corso dell'udienza di oggi al tribunale di Prato al processo che vede imputati sia italiani sia cinesi e che è stata subito rinviata per un difetto di notifica

Ci sarà un grande assente al processo per la truffa da 43 milioni di euro allo Stato nell'ambito della fornitura di tute e camici antiCovid per proteggere medici e infermieri: lo Stato stesso. L'Unità per il completamento della campagna vaccinale che, finita l'emergenza sanitaria ha sostituito il Commissario straordinario, non si è costituita parte civile nel processo a sette dei trentaquattro, tra italiani e cinesi, finiti nell'inchiesta della procura di Prato sugli undici milioni di camici e di tute realizzati in diverse commesse affidate al consorzio romano Gap.Nell'udienza di oggi, giovedì 10 novembre, aperta e subito chiusa per un difetto di notifica e perché, nonostante il decreto di citazione fosse tradotto anche in cinese, non è stato chiamato un interprete, nell'elenco delle parti civili risultava iscritta solo la Asl 2 di Roma che ha ricevuto una parte delle commesse.Il processo con rito immediato, che dopo il rinvio di oggi si aprirà formalmente il 19 dicembre (il 24 novembre ci sarà un'udienza per la discussione delle questioni preliminari), conta sette imputati, tutti quelli che sono ancora agli arresti: i fratelli Massimiliano e Samuele Piccolo, amministratori di fatto del consorzio Gap (il secondo con un trascorso di vicepresidente del Consiglio comunale di Roma ai tempi della Giunta Alemanno), Forieri Gianluca, responsabile dell'area legale e quattro cinesi, tutti con ruoli di spicco nel sistema di produzione di camici e tute in gran parte impiantato nelle confezioni cinesi del distretto pratese.L'inchiesta portata avanti dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, risale alla scorsa estate. Un'inchiesta di dimensioni colossali con rivoli in molte zone d'Italia, l'ennesima con al centro l'intreccio di interessi tra imprenditori e affaristi italiani e cinesi. Un intreccio che, stando all'accusa, avrebbe approfittato dello stato di emergenza sanitaria per fare profitto soddisfacendo quella che era una necessità impellente: dispositivi anticontagio da distribuire a medici e infermieri. Camici e tute cuciti in violazione del divieto di subappalto previsto dal contratto con la pubblica amministrazione. Accusa, questa, a cui se ne aggiungono altre: frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Tra i cinesi finiti nell'inchiesta, diversi devono rispondere anche di sfruttamento del lavoro e impiego della manodopera clandestina perché sulle macchine da cucire, come ricostruito dalla Squadra mobile di Prato e dal Gruppo specializzato per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di sfruttamento del lavoro della Asl Toscana centro, ci stavano operai bengalesi, pachistani e senegalesi pagati pochi euro e costretti a turni massacranti. Un appalto gigantesco finito, insomma, nel distretto pratese capace, con la sua miriade di imprese cinesi, di confezionare grandi quantità di capi in tempi stretti e a costi bassi.Ancora aperta la caccia ai 43 milioni di soldi pubblici versati al consorzio: gli investigatori hanno messo le mani su depositi bancari, quote societarie, immobili e beni di lusso riconducibili agli imputati ma la somma intera non è stato ancora raggiunta.