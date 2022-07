06.07.2022 h 08:48 commenti

Maxitruffa allo Stato, in corso blitz della polizia con 16 misure cautelari e 11 indagati. Sequestrati 43 milioni di euro

Le indagini coordinate dalla Procura di Prato e condotte dalla Squadra Mobile che dall'alba sta intervenendo in varie province. Nel mirino la fornitura di dispositivi di protezione contro il Covid. Alle indagini ha preso parte anche il Gruppo specializzato di Prato per la prevezione e il contrasto ai fenomeni di sfruttamento del lavoro della Asl Toscana centro

Dalle prime ore di stamani 6 luglio è in corso un maxiblitz della polizia che sta eseguendo, in varie province italiane, tra cui Prato e Roma, 16 misure cautelari disposte dal gip di Prato in seguito ad un'inchiesta coordinata dalla Procura e condotta dai poliziotti della Squadra Mobile su una grossa truffa ai danni dello Stato in materia di sanità, in particolare nella realizzazione e fornitura di dispositivi di protezione contro il Covid. Alle indagini ha lavorato anche, per la parte di competenza, il Gruppo specializzato di Prato per la prevezione e il contrasto ai fenomeni di sfruttamento del lavoro della Asl Toscana centro.

Le sedici persone raggiunte dalle misure cautelari sono sia italiani sia cinesi. Nell'ambito della stessa inchiesta ci sono anche altri 11 indagati. I reati ipotizzati dagli inquirenti vanno dalla violazione del divieto di subappalto in contratti con la pubblica amministrazione alla frode nelle forniture pubbliche, dalla truffa aggravata ai danni dello Stato allo sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina, fino all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e reati connessi. E' in corso di esecuzione anche un sequestro preventivo del valore di oltre 43 milioni di euro.

I dettagli dell’indagine saranno illustrati nel corso della mattina durante una conferenza stampa alla presenza del procuratore capo di Prato Giuseppe Nicolosi, e degli investigatori.

