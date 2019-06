19.06.2019 h 12:27 commenti

Maxitraffico di cocaina e marijuana dall'Albania: operazione dei carabinieri, un arresto anche a Prato

L'indagine ha smantellato una banda con base a Firenze e ramificazioni in varie regioni. I militari in azione anche in città dove era già detenuto ai domiciliari un 25enne sospettato di far parte dell'organizzazione

Ha interessato anche Prato l'operazione dei carabinieri di Firenze, coordinata dalla Procura del capoluogo toscano, nei confronti di un'associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti e composta da albanesi: in corso di esecuzione otto ordinanze di custodia cautelare e due misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Prato, in collaborazioen con i carabinieri del comando provinciale, è stato arrestato un giovane albanese di 25 anni, già detenuto in regime di arresti domiciliari sempre per reati inerenti gli stupefacenti. In base a quanto emerso dalle indagini, l'organizzazione si sarebbe occupata del reperimento e dello smercio di cocaina e marijuana provenienti dall'Albania. La centrale della cocaina sarebbe state individuata nel comune di Firenze, dove sarebbe state venduta all'ingrosso. La marijuana sarebbe stata trasportata via mare dall'Albania per poi essere distribuita in varie città italiane. Sequestrati nel corso dell'indagine 275 chili di marijuana e sei di cocaina.

Edizioni locali collegate: Prato

