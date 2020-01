25.01.2020 h 09:33 commenti

Maxisequestro di vongole e pesce malconservati e senza tracciabilità. Molluschi portati in valigia dalla Cina

Nei guai una pescheria del Macrolotto Zero e un grosso ristorante. In un altro esercizio trovate lumache d'acqua dolce positive alla salmonella, forse pescate nel Bisenzio e nell'Arno. Milone a Comune e Asl: "Più controlli nelle attività cinesi"

Maxisequestro a Prato di pesce e vongole mal conservate e arrivate in Italia senza la necessaria tracciabilità. Il controllo è scattato nei giorni scorsi nella pescheria Hailida di via Puccini e nel ristorante Internazionale di via Roncioni, i cui titolari, di nazionalità cinese, sono stati denunciati.

Complessivamente sono stati sequestrati quasi 50 kg di prodotti ittici, in gran parte vongole che, al momento del controllo, sono risultati in cattivo stato di conservazione. Altri 89 kg di frutti di mare sono stati invece sequestrati in quanto privi di tracciabilità.

Ulteriori 30 kg di vongole sono state trovate ad un corriere bloccato nel Macrolotto Zero appena arrivato dalla Cina. L'uomo le stava portando in due valigie senza nessun tipo di precauzione sanitaria o di documento di tracciabilità. Naturalmente anche in questo caso è scatatto il sequestro e la dneuncia per l'uomo.

Denunciata anche la titolare di un altro esercizio gestito da cinesi, il "Food Plaza", dove in un precedente controllo erano state trovate lumache di acqua dolce positive alla salmonella, che potrebbero essere state pescate abusivamente nel Bisenzio e nell'Arno.

Sulla necessità di maggiori controlli nei ristoranti e negozi gestiti da cinesi interviene l'ex assessore Aldo Milone che invita Comune e Asl a raddoppiare gli sforzi. "Mi riferisco soprattutto - dice - a quegli esercizi che vendono carni e pesci. Un controllo andrebbe fatto a chi tratta animali, visto che è stato accertato che la trasmissione del nuovo virus avviene da animali a persone.I controlli vanno estesi anche a quei mercatini abusivi che si svolgono nel Macrolotto1 e in via Pistoiese. Spesso abbiamo potuto vedere nelle strade del Macrolotto Zero il trasporto di carni e altri generi alimentari senza alcuna copertura o in violazione alle più elementari norme igienico-sanitarie. Alimenti esposti a qualsiasi batterio o anche eventuale virus".