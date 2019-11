20.11.2019 h 13:34 commenti

Maxisequestro di merce contraffatta nel negozio di via Filzi: portati via dieci scatoloni

Il controllo interforze ha visto impegnati la polizia, la guardia di finanza e l'agenzia delle dogane. Denunciati i tre titolari dell'esercizio commerciale

Centinaia di capi di abbigliamento e accessori contraffatti di noti marchi di griffes nazionali e internazionali sono stati trovati all'interno di un negozio di via Filzi gestito da cittadini cinesi, nel corso di un controllo interforze che ieri mattina, 19 novembre, ha visto impegnati gli agenti della polizia, la guardia di finanza e l'agenzia delle dogane.

Ci sono voluti dieci grossi scatoloni per portare via tutta la merce sequestrata mentre i tre titolari dell'attività sono stati denunciati per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Si tratta di tre uomini rispettivamente di 53, 31 e 29 anni, tutti regolari in Italia e incensurati.