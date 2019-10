30.10.2019 h 09:49 commenti

Maxisequestro di ecstasy: era destinato alle discoteche e ai locali della zona

I carabinieri hanno smantellato il giro di spaccio, arrestando due pusher. Complessivamente sono state sequestrate un migliaio di pasticche

Spacciavano ecstasy, una delle droghe più potenti e più diffuse tra i giovani, i due cinesi di 30 anni arrestati dai carabinieri di Prato nella serata di ieri, martedì 29 ottobre. I due, entrambi incensurati e sposati, con un lavoro nel settore tessile e un tenore di vita elevatissimo, sono stati fermati a bordo di un'auto di grossa cilindrata in via Marini. Nascoste sotto un sedile i militari hanno trovato 850 pasticche, altre 200 sono state trovate nell'abitazione di uno dei due, in via del Sabotino. Un quantitativo ingente di ecstasy che, senza l'intervento dei carabinieri, sarebbe finito nei locali frequentati da giovani sia cinesi che italiani attraverso spacciatori di livello inferiore. Lo smercio avrebbe fruttato circa 12mila euro considerato che il prezzo al minuto di una pasticca si aggira sui 10/12 euro. I carabinieri hanno anche trovato 23 grammi di ketamina, poco più di duemila euro in contanti e tutto il necessario per conservare lo stupefacente e confezionare le dosi.Già da qualche giorno gli uomini del Nucleo investigativo seguivano i due cinesi che, per evitare i controlli, utilizzavano due diverse abitazioni e da qui si muovevano per piazzare l'ecstasy. Le indagini avrebbero individuato nell'Olanda il paese di provenienza delle pasticche, tutte con il logo Rolex. Se già ci fossero contatti con chi aveva il compito di spacciare tra i giovani non è chiaro ma i carabinieri ritengono verosimile l'ipotesi che le mille pasticche fossero destinate ad essere vendute la notte di Halloween.I due arresti di ieri sera sono gli ultimi di una lunga sfilza: diversi gli spacciatori presi dai carabinieri. Solo due mesi fa un altro grosso blitz antidroga: tre cinesi arrestati per il possesso di 5mila pasticche di ecstasy e di un chilo di ketamina. Droga a volontà a dimostrazione che la richiesta nella piazza pratese è forte e l'affare assicurato.