16.09.2019 h 10:34 commenti

Maxisequestro di ecstasy e ketamina, scarcerati due dei tre arrestati dai carabinieri

Mancanza di gravi indizi di colpevolezza: questo il motivo per il quale il giudice non ha confermato il carcere. La droga, valore oltre 100mila euro, è stata trovata in un appartamento in via Erbosa



Il blitz del Nucleo investigativo ha portato al sequestro di 5mila pasticche di ecstasy e di un chilo di ketamina per una valore sul mercato superiore a 100mila euro. I tre hanno precedenti penali specifici e sono finiti in manette dopo giorni di appostamenti e pedinamenti. Lo stupefacente, secondo le indagini, era destinato allo sballo dei frequentatori dei locali notturni gestiti da cinesi.

Apparterrebbe soltanto a uno dei tre cinesi arrestati dai carabinieri di Prato la notte di mercoledì 11 settembre il consistente carico di ecstasy e ketamina rinvenuto in un appartamento in via Erbosa ( leggi ). Il giudice Francesca Scarlatti ha convalidato l'arresto per uno degli indagati, l'uomo di 29 anni (avvocato Alessandro Fantappiè), e rimesso in libertà gli altri due, un uomo di 39 (avvocato Tiziano Veltri) e una donna di 42 (Fantappiè). Gli arresti non sono stati convalidati per l'assenza di gravi indizi di colpevolezza anche in considerazione del fatto che il ventinovenne, affittuario dell'abitazione all'interno della quale i carabinieri hanno trovato la droga, si è assunto ogni responsabilità.Il blitz del Nucleo investigativo ha portato al sequestro di 5mila pasticche di ecstasy e di un chilo di ketamina per una valore sul mercato superiore a 100mila euro. I tre hanno precedenti penali specifici e sono finiti in manette dopo giorni di appostamenti e pedinamenti. Lo stupefacente, secondo le indagini, era destinato allo sballo dei frequentatori dei locali notturni gestiti da cinesi.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus