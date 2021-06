18.06.2021 h 11:40 commenti

Maxisequestro di droghe sintetiche: i carabinieri arrestano tre corrieri a Tavola

Lo stupefacente arrivava dalla Spagna nascosto nella cornice dei quadri ed era destinato ad essere spacciato nei locali notturni frequentati dai cittadini cinesi. In una settimana è il secondo duro colpo inferto ai trafficanti dalle forze dell'ordine

Quattro chili e 300 grammi di droghe sintetiche sono state sequestrate dai carabinieri del Nucleo Investigativo che, nella tarda serata di ieri 17 giugno, in seguito all'arresto di una coppia di fidanzati cinesi trovati in possesso di un ingente quantitativo di marijuana e shaboo ( LEGGI ), hanno arrestato altri tre loro connazionali, due uomini ed una donna.

Secondo i militari i tre, che probabilmente fungevano da corrieri, sarebbero giunti a Prato soltanto pochi giorni fa provenendo dalla Spagna con un carico di 3,300 Kg. di ketamina e 1 Kg. di shaboo che custodivano nel loro domicilio a Tavola.

Si tratta del secondo maxisequestro di sostanza stupefacente di questo tipo nel giro di una settimana dopo quello effettuato dalla Squadra Mobile ( LEGGI ). In quel caso la droga proveniva dall'Olanda.

I carabinieri, perquisendo l'abitazione dei tre, hanno trovato parte dello stupefacente nascosto nei rivestimenti di alcuni quadri e stampe, mentre una parte era già stato confezionato e pronto per essere commercializzato al dettaglio. Sembra che la droga provenisse proprio dalla Spagna e fosse destinata ai consumatori della comunità cinese pratese. Tale modalità di occultamento è servita evidentemente per eludere i controlli durante il viaggio per l’Italia.

Il domicilio dei tre corrieri, individuato analizzando gli spostamenti della coppia di fidanzati arrestata due giorni fa, è stato tenuto sotto stretta osservazione fino a quando i militari hanno notato alcuni movimenti sospetti che li hanno indotti ad irrompere all’interno, dove oltre alle sostanze stupefacenti hanno trovato anche materiale vario per il confezionamento.

Tutti gli arrestati sono risultati clandestini ed incensurati. I due uomini, di 35 e 43 anni, sono stati portati alla Dogaia, mentre la donna, 44enne, è stata rinchiusa a Sollicciano.