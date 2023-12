28.12.2023 h 12:17 commenti

Maxisequestro di botti illegali nel negozio, denunciato il titolare

I carabinieri hanno tolto dal commercio 50mila articoli, per oltre 100 kg di polvere esplosiva, non a norma e potenzialmente pericolosi

Oltre 50mila pezzi di prodotti pirotecnici, per un peso complessivo di circa 100 Kg di polvere esplosiva, sono stati sequestrati dai carabinieri in quanto detenuti e posti in vendita senza le previste autorizzazioni. I botti illegali sono stati trovati all'interno di un esercizio commerciale, gestito da un cittadino cinese di 35 anni, che è stato denunciato in stato di libertà, per commercio abusivo di materiale esplodente.

L'operazione è stata portata a termine nella serata di ieri, 27 dicembre, dai militari della Stazione di Prato e della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione “Toscana”. Dal comando provinciale viene sottolineato come, nell’approssimarsi del Capodanno, siano stati intensificati i controlli per il contrasto alla commercializzazione illecita di botti e prodotti pericolosi.