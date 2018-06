15.06.2018 h 13:14 commenti

Maxisequestro da un milione di euro, Milone: "Troppi cinesi fanno vita da nababbi con dichiarazioni dei redditi da pensionato sociale"

Il capogruppo di Prato Libera e sicura torna a puntare il dito sulle acquisizioni di attività commerciali da parte di persone apparentemente nullatenenti

"Finalmente incominciano ad esserci riscontri, confermati dalle indagini e dalla confisca di immobili, circa i continui allarmi che lancio da anni sulle acquisizioni di immobili e attività commerciali da parte di questi pseudo imprenditori cinesi". A dirlo è Aldo Milone, capogruppo di Prato Libera e sicura, commentando la notizia del maxisequestro da un milione di euro fatto dalla Dia a un imprenditore cinese attivo a Prato ( LEGGI

"La mia domanda era sempre la solita - prosegue Milone -: come fanno ad acquisire determinate attività commerciali questi imprenditori orientali con dichiarazioni dei redditi irrisorie? E' sufficiente fare un giro in città o dei posti di blocco su alcune direttrici che vanno dal Macrolotto zero al Macrolotto 1 per rendersi conto delle tantissime auto di grossa cilindrata, guidate da giovanissimi cittadini orientali, che sono un indicatore di una massicia evasione fiscale. E' vero che sono, per la maggior parte, in leasing però andrebbero fatti dei controlli anche a queste finanziarie per capire come può essere pagata una rata se l'intestatario del leasing ha presentato una dichiarazione dei redditi da pensionato sociale".

Milone si rivolge poi al governo da poco insediato: "Mi auguro - dice - che voglia fare seriamente una lotta all'evasione fiscale che nel solo distretto parallelo pratese si aggira intorno a circa 2 miliardi di euro all'anno. Ad esempio controllando i maxi ristoranti cinesi che sono per la maggior parte della settimana vuoti: non si comprende come possano rimanere aperti visti i costi fissi che sono insiti nella medesima attività. Il mio auspicio è che gli organi preposti a contrastare questo fenomeno e a evitare questo rischio vengano messi nelle condizioni di poter operare con efficacia e rapidità per impedire proprio un secondo saccheggio di Prato".