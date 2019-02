15.02.2019 h 09:47 commenti

Maxirogo in un capannone a Fognano, intervengono anche i vigili del fuoco di Prato. Guarda il video

L'incendio si è sviluppato nel cuore della notte. L'allarme dato dai residenti allarmati dalle fiamme altissime

Sono intervenute anche le squadre di vigili del fuoco da Prato in ausilio ai colleghi di Pistoia impegnati per spegnere il maxirogo che questa notte, 15 febbraio, ha distrutto un capannone a Fognano, nel comune di Montale, a poca distanza dal confine con Montemurlo. Le fiamme, altissime, hanno tenuto svegli i residenti che hanno seguito con apprensione l'intervento delle squadre di pompieri. Sul posto anche i carabinieri.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 2.15 per cause che sono ancora in fase di accertamento. All'interno del capannone era stoccato del materiale tessile. Oltre ai rinforzi di Prato sono arrivate squadre da Firenze. Il lavoro dei soccorritori è proseguito tutta la notte.