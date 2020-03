15.03.2020 h 10:01 commenti

Maxirogo di auto nel piazzale della concessionaria: distrutti una ventina di veicoli

Ieri sera l'intervento dei vigili del fuoco che hanno sequestrato l'intera area. I mezzi erano in attesa di essere rottamati

Sono almeno una ventina le auto andate distrutte ieri sera, 14 marzo, in un devastante rogo che ha impegnato numerose squadre dei vigili del fuoco. L'incendio si è sviluppato poco prima delle 20 nel piazzale di una concessionaria in via Traversa del Beccarello, non lontano dal casello di Prato Est dell'autostrada. Secondo quanto appreso, i veicoli erano in attesa di essere rottamati. I vigili del fuoco dopo aver domato le fiamme hanno posto sotto sequestro l'intera area e sono in corso le indagini per accertare come si sia innescato il rogo.

Edizioni locali collegate: Prato

