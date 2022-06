18.06.2022 h 22:28 commenti

Maxirogo al Macrolotto Due: brucia un capannone in via Vannucchi

La nube di fumo nero visibile anche a distanza. Mobilitate tutte le squadre del comando dei vigili del fuoco, mentre stanno arrivando rinforzi dai comandi di Firenze, Lucca e Pistoia

Numerose squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo stasera 18 giugno al Macrolotto Due per un grosso incendio che ha interessato un capannone in via Onorio Vannucchi. Una densa colonna di fumo nero è visibile anche da lontano. Intervenuto anche il 118 con le ambulanze ma, al momento, sembra solo per precauzione. Dalle prime informazioni sembra infatti che non ci fossero persone all'interno dell'immobile che ha preso fuoco e che ospiterebbe un'azienda a conduzione cinese che fabbrica scarpe.

I vigili del fuoco stanno circoscrivendo il rogo per evitare che si propaghi ulteriormente agli altri capannoni che sorgono nell'area dove sono presenti numerose attività industriali. Mobilitate tutte le squadre a disposizione del comando provinciale e del distaccamento di Montemurlo, mentre rinforzi sono arrivati dai comandi di Firenze, di Lucca e di Pistoia. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per alcune ore, con le fiamme che hanno invaso completamente l'interno del capannone trovando facile esca nel materiale utilizzato per la produzione.