03.04.2021 h 10:27 commenti

Maxirogo a Paperino nell'area sottoposta a sequestro, vigili del fuoco a lavoro tutta la notte

Le fiamme hanno interessato carcasse di auto in stato di abbandono e materiale di vario genere. In corso di accertamento le cause

Hanno lavorato fino alle 7 di stamani, 3 aprile, le squadre dei vigili del fuoco intervenute a Paperino per un vasto rogo che ha interessato alcuni terreni, sottoposti a sequestro, nell'area vicino al cimitero. Le fiamme si sono alzate verso le 4 della notte, provocando un denso fumo nero visibile anche a distanza. A fuoco sono andati alcuni veicoli in stato di abbandono e materiale di vario genere, posti all’interno della proprietà privata, da tempo oggetto delle attenzioni della magistratura in quanto trasformata in una maxi discarica abusiva. I vigili del fuoco hanno operato per più di tre ore prima di mettere definitivamente sotto controllo le fiamme ed effettuare il minuto spegnimento. In corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio. Il magistrato di turno è stato avvisato dell’accaduto.