24.09.2021 h 18:17

Maxirogo a Oste, vigili del fuoco al lavoro tutto il giorno. Si indaga per capire come è partito l'incendio

Le fiamme hanno distrutto completamente l’area di stoccaggio delle materie prime, cotone e viscosa in particolare, della Sfilacciatura Brittoli. Arpat rassicura: nessun problema per la qualità dell'aria



Dopo aver lavorato tutta la notte, la squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate anche per gran parte della giornata odierna per spegnere definitivamente il maxirogo che ha distyrutto un capannone in via Venezia a Oste di Montemurlo ( LEGGI ). Ad andare a fuoco è stata l’area di stoccaggio delle materie prime, cotone e viscosa in particolare, della Sfilacciatura Brittoli. E' da qui che è partito l'incendio per cause ancora da accertare. Fortunatamente, essendo un magazzino, non era presente nessuno e non risultano feriti.

Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno che ha effettuato un primo sopralluogo nell'azienda di via Venezia per valutare il da farsi. Nei prossimi giorni saranno acquisite le immagini delle telecamere dell'azienda e si procederà all'ispezione dell'area alla ricerca di eventuali inneschi per capire se l'incendio abbia natura dolosa o meno. Un'operazione che potrà essere fatta solo dopo il completo spegnimento dell'incendio e la bonifica dell'area.



D'altronde il magazzino era stracolmo di merce. Ieri il titolare dell'azienda avrebbe dichiarato di non aver mai ricevuto minacce. Poco meno di due anni fa un'altra azienda dello stesso imprenditore ma con sede a Larciano, andò in fumo. Un evento, sembra, di natura accidentale.

Intanto all'indomani del vasto incendio, la situazione relativa alla qualità dell'aria a Oste e Montemurlo non presenta particolari criticità nè tossicità, pertanto il sindaco Simone Calamai non ha emesso alcuna ordinanza. Il primo cittadino ha preso la decisione dopo un attento confronto con i tecnici del dipartimento di prevenzione della Usl e dell'Arpat, che hanno verificato la qualità dell'aria nella zona grazie alle centraline di rilevazione che si trovano sul territorio e che hanno registrato le emissioni inquinanti a seguito del rogo. I dati raccolti, infatti, non hanno fatto emergere criticità tali da richiedere la chiusura di edifici pubblici, come le scuole, né l'adozione di nessun altra limitazione per i cittadini. A questo risultato hanno contribuito alcuni fattori favorevoli. Innanzitutto l'assenza di vento ha consentito che gli inquinanti salissero subito molto in alto nell'atmosfera e che quindi non formassero una cappa bassa sulla zona. Poi, attraverso la ricaduta, la dispersione orizzontale del fumi ha prodotto una grande diluizione degli inquinanti nell'aria. Altro fattore che ha giocato un ruolo importante sulla qualità dell'aria è la tipologia del materiale combusto.

"Il materiale andato a fuoco nella sfilacciatura - spiega il sindaco Simone Calamai - era composto per la maggior parte da materie prime, in particolare da cotone, quindi, non risulta una particolare tossicità. La situazione è tenuta costantemente sotto controllo dai vigili del fuoco per quanto riguarda il rogo e da Arpat che anche nei prossimi giorni continuerà a monitorare la qualità aria. La situazione è tale, quindi, da non presentare motivi di preoccupazione e in questo senso voglio rassicurare tutti i cittadini, in particolare quelli di Oste. L'unico fattore che stiamo rilevando in queste ore è la presenza nell'aria di cattivi odori causati dalla combustione, ma non deve essere un motivo di preoccupazione".