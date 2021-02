22.02.2021 h 08:38 commenti

Maxirissa tra giovanissimi ai giardini: tre ragazzi soccorsi dalle ambulanze del 118

E' successo ieri pomeriggio in via Colombo dove si sarebbero affrontate due bande rivali di giovanissimi. Calci, pugni ma anche spray urticante spruzzato in faccia. Sul posto intervenuti i carabinieri

E' stato un pomeriggio ad altissima tensione quello vissuto ieri, domenica 21 febbraio, dalle tante famiglie che affollavano i giardini di via Colombo. La bella giornata di sole è stata rovinata da un violento tafferuglio che ha visto contrapposti numerosi ragazzini, che si sono affrontati passando ben presto dalle parole ai fatti. Come ricostruito stamani sulle pagine della cronaca di Prato de La Nazione, ad affrontarsi sarebbero state due bande di giovanissimi di origine cinese. Sul posto, chiamati dalle tante telefonate fatte dai testimoni, sono intervenuti verso le 17.30 i carabinieri e le ambulanze del 118, visto che tre dei partecipanti alla rissa hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria: si tratta di un 14enne, un 16enne e un ragazzo di 19 anni. Tutti avevano problemi agli occhi a causa dello spray urticante utilizzato nel corso della rissa. I testimoni, secondo quanto si legge sulla Nazione, hanno parlato di almeno 15 giovani coinvolti nei disordini, iniziati al campetto da basket e poi proseguiti anche fuori dai giardini. I carabinieri stanno cercando di indentificare i partecipanti alla rissa, che sembra originata da futili motivi.

Edizioni locali collegate: Prato

