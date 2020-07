10.07.2020 h 17:58 commenti

Maxirissa in via Settesoldi con lancio di sedie e tavolini, dieci giovani denunciati

I carabinieri hanno ricostruito i fatti della notte del 29 febbraio e, grazie ai filmati pubblicati sui social hanno identificato i protagonisti della scazzottata. Sono tutti residenti a Prato e Vaiano.

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri gli autori della rissa che lo scorso 29 febbraio creò il caos in via Settesoldi, con tavolini e sedie usati come armi improprie ( LEGGI ). Si tratta di dieci giovani, residenti a Prato e Vaiano e di età compresa tra i 20 e 30 anni, che se le dettero di santa ragione davanti a decine di altri avventori dei locali. A identificarli, e denunciarli, sono stati i militari della Stazione di Prato al termine di una lunga e complessa indagine.Il caos scoppiò, intorno alle 2, in via Settesoldi, con due bande di giovani che si affrontarono tra pugni, urla e lanci di tavolini e sedie per la strada popolata da locali. I carabinieri, una volta arrivati sul posto, non trovarono i protagonisti della rissa che intanto si erano allontanati ma solo un ragazzo, rimasto anche lui coinvolto, con una ferita al volto. Sono quindi iniziate le indagini e, partendo dalle immagini che sono state diffuse dai social network, riprese da alcuni presenti, i militari dell’Arma, con il coordinamento della Procura di Prato, sono risaliti all’identità dei dieci ragazzi. Stamani 10 luglio sono state eseguite perquisizioni delegate dalla magistratura nei confronti degli indagati per raccogliere ulteriori elementi investigativi che possano anche lasciar comprendere le cause della rissa.