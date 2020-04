30.04.2020 h 11:40 commenti

Maxirissa in un condominio al Soccorso: tre feriti e quattro denunciati dai carabinieri

La violenta scazzottata ha coinvolto persone di diversa nazionalità. Sul posto sono intervenute ben quattro pattuglie dei carabinieri per riportare la calma

Tre persone ferite, quattro denunciate e altre in corso di identificazione. Questo il bilancio di una maxirissa divampata all'ora di cena di ieri, 29 aprile, in via Venezia al Soccorso. Per sedarla sono intervenute ben quattro pattuglie dei carabinieri che sono riusciti a riportare la calma e ora stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e accertare le responsabilità

La scazzottata ha coinvolto almeno 8 persone, tutte residenti nel condominio, che si sono affrontate a calci e pugni nell'area comune. Secondo quanto ricostruito dai militari, si tratta di un italiano, un nigeriano e tutti gli altri di nazionalità pakistana. Tre i feriti: di 28, 54 e 60 anni, tutti soccorsi in codice giallo dal 118 e portati in ospedale. Tra i denunciati c'è anche un minorenne.

Al momento non è chiaro cosa abbia innescato la rissa.