Maxirissa durante il karaoke, interviene la polizia: quattro persone in manette

Almeno una ventina i coinvolti nella lite scoppiata per motivi che la polizia sta tentando di ricostruire. In due sono finiti all'ospedale per ferite alla testa. Sfasciato il bar

Un bar sfasciato, quattro persone arrestate, un paio finite all'ospedale e una quindicina di uomini da rintracciare. E' il bilancio della violenta rissa scoppiata la notte di lunedì 16 settembre all'interno del bar karaoke Ellin, in via Roma. Secondo la ricostruzione della polizia, arrivata sul posto dopo la telefonata della banconiera, almeno venti uomini si sono affrontati scagliandosi addosso suppellettili e arredamenti del locale. Ad un certo punto sarebbe spuntata anche una mazza da baseball che però non è stata ritrovata. In manette sono finiti quattro uomini tra i 30 e i 40 anni : due hanno precedenti penali, uno ha precedenti di polizia e un altro è incensurato. Tutti devono rispondere di rissa aggravata e uno anche di resistenza a pubblico ufficiale. Dei quattro arrestati, due sono stati trasportati al pronto soccorso per curare le ferite alla testa riportate nella lite. La maggior parte dei cinesi è riuscita a fuggire prima dell'intervento della polizia. Tra le persone trovate all'interno del bar anche la moglie di uno degli arrestati, a carico della quale al momento non sono stati presi provvedimenti. Indagini sono in corso per accertare il motivo che ha scatenato il litigio e identificare gli altri coinvolti. A giocare un ruolo di primo piano è stato indubbiamente anche l'abuso di alcol. Titolare del fascicolo di indagine il sostituto Valentina Cosci.



