22.10.2019 h 13:07 commenti

Maxipulizia lungo il Bisenzio per festeggiare l'inaugurazione del rifacimento del Tondo del Mercatale

Sabato 26 ottobre pulizia del giardino degli ulivi in viale Galilei, tutti i rifiuti saranno versati in un Pescione riciclone. Dopo mesi di lavori sono state posizionate le panchine, rifatti i vialetti, l'illuminazione e le sottoutenze

Sarà una mattina dedicata all'ambiente a fare da cornice all'inaugurazione del nuovo Tondo del Mercatale, fissato per sabato 26 ottobre, al termine di un lungo periodo di lavori. Per l'occasione il Comune ha organizzato l'iniziativa "Tutti insieme sul Bisenzio" che vedrà una serie di attività lungo il fiume Bisenzio che si concluderanno alle 12 dei giardini di piazza Mercatale.

L'intervento di riqualificazione del Tondo ha avuto un costo complessivo di 800 mila euro e tempi molto lunghi con annesse polemiche e proteste da parte dei residenti. Ora i posti auto sono pronti anche se verranno risagomati per delimitare l’area parcheggio da quella del giardino.

“Abbiamo rifatto le sottoutenze, seminato l’erba, sostituito le panchine, predisposto l’impianto per l’annaffiatura e piantumato i bordi del giardino – ha spiegato Cristina Sanzò assessore alla città curata - e ora siamo pronti a restituire questo spazio alla città”.

La cerimonia di sabato coincide con due iniziative “green”: la pulizia del giardino degli ulivi in viale Galilei e la passeggiata storica sulla pista ciclabile Coppi a cura di ArteMia i cui partecipanti confluiranno in piazza Mercatale.

La pulizia del giardino degli ulivi prevede il ritrovo alle 10 e consegna del kit in collaborazione con Legambiente. Tutto il materiale raccolto verrà poi scaricato nel Pescione riciclone realizzato dal fabbro. “Anche la struttura – ha spiegato l’artista – è stato realizzato con materiale ecologico il corpo è una rete su una struttura di ferro, mentre gli occhi sono realizzati con i pneumatici della Vespa, per la coda utilizzo le fessure delle macchinette autostradali dove si inserisce il biglietto per il conteggio del pedaggio”.Il pesce è lungo 4 metri e alto 2 e nelle prossime settimane è stato realizzato con il contributo del Consorzio di Bonifica3 Medio Valdarno e verrà utilizzato per un progetto con le scuole.Per la passeggiata artistica il ritrovo è previsto alle 10 al ponte Datini e arrivo in piazza Mercatale alle 11,30 dove a partire dalle 12 sono previsti il laboratorio di compostaggio organizzato da Alia, lo stand di Corepla dove saranno distribuiti gadgets di materiale riciclato e quello di Publiacqua dove saranno distribuite le borracce in alluminio.