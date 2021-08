10.08.2021 h 08:23 commenti

Maxintervento sull'autostrada dell'acqua, è il giorno dei rubinetti a secco (o quasi). Disagi in tre province

Numerose squadre di Publiacqua al lavoro da ieri sera. La situazione dovrebbe tornare progressivamente alla normalità dalla mattina di domani. Nell'area pratese (nessuna ripercussione in Val di Bisenzio) sono state posizionate nove autobotti per l'approvvigionamento. La raccomandazione: evitare sprechi

E' il giorno delle stelle cadenti di San Lorenzo ma anche dei rubinetti a secco (o quasi) nelle tre province dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. L'intervento di Publiacqua sull'autostrada dell'acqua è iniziato nella serata di ieri, lunedì 9 agosto, e continuerà per tutta la giornata di oggi e per tutta la mattina di domani quando, progressivamente, la situazione dovrebbe tornare alla normalità ovunque. Le operazioni di chiusura della tubazione che porta l'acqua a Prato (l'intervento non ha ripercussioni a Vaiano, Vernio e Cantagallo), è iniziato alle 22 e si è conclusa nel cuore della notte. Subito i tecnici si sono messi al lavoro per il taglio delle condotte. La scelta di iniziare l'intervento di notte è stata determinata, ovviamente, dal minor consumo di acqua e da un conseguente minor disagio per i cittadini. L'unica zona andata in crisi è stata quella del Sodo a Firenze.

Significativo l'abbassamento di pressione a Campi Bisenzio, mentre nel resto della Piana la giornata si è aperta quasi regolarmente con valori poco sotto quelli consuetudinari.

Qualche problema in più nelle zone di Galciana, Fontanelle e Mezzana già dalle 6.

Massimo lo spiegamento di forze e di sforzi in tutte e tre le province. Attiva la protezione civile, la Asl, i vigili del fuoco. La giornata si annuncia particolarmente calda con temperature tra le più alte della stagione e per questo è massima l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti in questa grande operazione che incide sull'approvvigionamento dell'acqua.

E' raccomandato un uso responsabile e attento dell'acqua ed è importantissimo evitare sprechi.

Per far fronte alle necessità delle famiglie (erogazione garantita solo a ospedali, rsa e vigili del fuoco) sono state collocate già da ieri diverse autobotti in tutta la zona. 45 quelle a disposizione nelle tre province, 9 delle quali nell'area pratese: a Carmignano in via Levi/via Baccheretana, a Montemurlo in piazza Don Milani, a Poggio a Caiano nel parcheggio del Bargo, a Prato in piazzale Callas, via Taro, via Umberto Giordano, piazza Mercatale, via Brasimone, piazza Papa Giovanni XXIII, via Caduti senza Croce, via delle Fonti (parcheggio lato nord Declassata).

Mercoledì 11 agosto. Dalle prime ore della mattina si prevede di iniziare le operazioni di progressiva rimessa in esercizio del tratto interrotto con l’immissione nelle condotte della risorsa idrica. Al momento della riapertura si potranno verificare temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua e locali rotture sulle reti secondarie. Una volta reimmessa in rete l’acqua, saranno necessarie alcune ore per il ritorno alla corretta pressione d’esercizio su tutti i sistemi acquedottistici coinvolti. Ore che serviranno inoltre a riempire i serbatoi locali. I tempi di ripristino della fornitura dipendono quindi da fattori diversi e non calcolabili al momento, tra cui anche la struttura degli impianti interni alle abitazioni. Stante i modelli matematici utilizzati per calcolare i possibili disservizi, l’acqua dovrebbe tornare in tutto il territorio interessato nel corso della mattina.

Sala operativa e unità di crisi. Publiacqua ha istituito la propria sala operativa presso l’impianto dell’Anconella a Firenze. Dalla sala sarà possibile coordinare le attività sul territorio grazie anche alle informazioni che provengono dalla centrale di telecontrollo localizzata nello stesso impianto. Nella stessa sala sarà aperta una finestra di collegamento virtuale con le strutture di protezioni civili del territorio per lo scambio di informazioni in tempo reale e la gestione delle eventuali richieste. Una control room attiva 24 ore su 24 per la gestione dell’emergenza.



La situazione oggi, martedì 10 agosto, alle 11. Dopo le operazioni di chiusura della tubazione, iniziate e concluse nel corso delle ore notturne, sono in corso, su due fronti, il taglio delle tubazioni e quindi il montaggio dei pezzi di raccordo. Al momento le operazioni procedono senza intoppi e senza particolari problemi di pressione sul territorio. Al momento si registra un leggero miglioramento dei livelli pressori sul Comune di Campi Bisenzio e in zona Il Sodo nel Comune di Firenze. Su Pistoia non si registrano al momento criticità. Sulla zona di Prato invece si registrano abbassamenti di pressione sulla zona di Chiesanuova, via Ciliani e viale Galilei.

















