Maxifurto di rame in un parco fotovoltaico a Tavola, i ladri hanno rubato anche il pc delle telecamere di sicurezza

Il valore del rame sottratto ammonta a circa 30mila euro. Stamani la proprietà si è trovata di fronte alla brutta sorpresa. Indagini dei carabinieri.

Un grosso furto di rame - valore circa 30mila euro - ha messo fuori uso il parco fotovoltaico di un’azienda. Il colpo, messo a segno in via delle Casacce a Tavola, è stato scoperto nella mattina di oggi, sabato 16 gennaio. I malviventi hanno agito con cura: hanno smontato la centralina dei cavi che alimentano l’impianto, hanno prelevato il rame e infine, per non lasciare tracce, hanno rubato anche il computer al quale è collegata la videosorveglianza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Elementi utili potrebbero arrivare dalle telecamere di sicurezza, anche private, installate nella zona. Quelle a protezione del parco fotovoltaico hanno sicuramente ripreso i ladri ma senza hard disk è impossibile risalire al video. Il computer era sistemato dentro un casottino la cui porta è stata forzata. Il colpo potrebbe essere stato preparato attraverso più di un sopralluogo visto che i malviventi si sono preoccupati di portate via anche il pc.

