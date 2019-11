13.11.2019 h 14:13 commenti

Maxifrode da 200 milioni, l'ideatore in passato aiutato con il fondo antiusura

Emergono nuovi particolare dall'inchiesta della procura di Prato che ha portato agli arresti diciassette persone. L'indagato principale nel 2011 denunciò di essere vittima di strozzinaggio. Nei prossimi giorni al via la tornata degli interrogatori di garanzia

nadia tarantino

Da vittima di usura a promotore di una' frode carosello' milionaria. E' la parabola di Mirko Bellucci, l'imprenditore quarantatreenne di Vaiano domiciliato a Capodistria arrestato all'alba di ieri, martedì 12 novembre, assieme ad altre 16 persone nell'ambito dell'inchiesta della procura di Prato su un intreccio di società straniere e italiane che aggiravano il fisco sfornando copiose quantità di fatture fittizie per operazioni spesso inesistenti relative alla vendita di polimeri, materia prima per le lavorazioni in plastica ( leggi ).Bellucci, l'unico a finire in carcere (gli altri indagati sono ai domiciliari), nel 2011 denunciò lo strozzino che, a suo dire, lo perseguitava. Una denuncia circostanziata presentata alla guardia di finanza e in particolare agli stessi finanzieri che negli ultimi due anni si sono interessati alla sua ascesa nel settore delle plastiche. In seguito a quell'atto di coraggio, Bellucci poté accedere al fondo antiusura: qualche decina di migliaia di euro per risollevare gli affari. Affari che, lo dicono le carte dell'inchiesta del procuratore Giuseppe Nicolosi e del sostituto Laura Canovai, negli ultimi sei anni sono andati a gonfie vele grazie – è la tesi dell'accusa – al 'fatturificio' rappresentato da una lunga catena di società cartiere intestate a prestanome e attivate al solo scopo di generare crediti Iva senza mai pareggiare i versamenti. Quaranta milioni di Iva evasa e 20 di imposte non versate: è la stima che gli investigatori fanno dopo aver messo insieme fatture per oltre 200 milioni.Il settore di riferimento era quello delle plastiche ma le ambizioni di Bellucci e dei suoi più stretti collaboratori erano proiettate su altro come ad esempio il commercio di vini pregiati applicando il redditizio sistema della fatturazione simulata. Nelle carte dell'inchiesta emergono contatti tra l'indagato e un imprenditore giapponese ma poi l'affare non sarebbe stato concluso.Nei prossimi giorni, forse venerdì, Bellucci, difeso dall'avvocato Patrizio Fioravanti, comparirà davanti al giudice delle indagini preliminari Francesca Scarlatti per l'interrogatorio di garanzia; gli altri indagati saranno convocati la prossima settimana. I finanzieri, intanto, sono a caccia dei soldi: il tribunale ha disposto il sequestro preventivo di case, auto, titoli, libretti e depositi bancari e qualsiasi altro bene per un equivalente di 26 milioni e mezzo. I sequestri riguardano solo le 17 persone arrestate. Nessuna misura a carico degli altri 22 indagati tra i quali diversi commercialisti e consulenti fiscali di Prato e di Roma. Uno sbarramento, questo, che non consentirà agli investigatori di mettere le mani sui 60mila euro in contanti trovati ad una professionista per la quale il giudice ha rigettato la richiesta di custodia cautelare avanzata dalla procura.