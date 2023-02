08.02.2023 h 16:24 commenti

Maxifrode all'Erario con il sistema delle 'società cartiere', 20 imputati su 37 scelgono il rito abbreviato

L'inchiesta 'Gagaro' del sostituto Laura Canovai è approdata davanti al giudice delle udienze preliminari. Incardinati i giudizi con il rito alternativo. Tutto rinviato a primavera. Alla truffa, basata sul commercio di plastiche, avrebbero contribuito una trentina di società con sede in Italia e all'estero. In carcere finì un imprenditore di Vaiano, mentre altre 16 persone furono messe ai domiciliari

Trenta società sparse tra Italia, Slovenia e Repubblica Ceca che, attraverso una triangolazione perfetta basata su una valanga di fatture per operazioni inesistenti, sarebbero riuscite ad aggirare il fisco per un centinaio di milioni di euro tra Iva evasa e crediti generati. Il meccanismo, detto 'frode carosello', faceva leva, in questo caso, sul commercio di plastiche e aveva base a Prato. L'inchiesta, denominata 'Gagaro', datata 2019, condotta dal sostituto Laura Canovai, è approdata oggi, mercoledì 8 febbraio, all'udienza preliminare. Trentasette gli imputati: venti hanno chiesto il rito abbreviato, mentre il resto discuterà la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice delle udienze preliminari, Marco Malerba, ha aggiornato tutto alle prossime settimane. Le indagini, affidate alla guardia di finanza, portarono alla scoperta di un intreccio di società tra fornitrici con sede all'estero, cartiere, filtro e rivenditrici che si sarebbero arricchite attraverso due diversi sistemi: fatture soggettivamente inesistenti e fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Un meccanismo molto complesso e altrettanto redditizio secondo l'accusa. Le accuse a vario titolo: associazione per delinquere finalizzata a reati finanziari tra cui dichiarazioni fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di Iva e indebita compensazione. Dietro le sbarre finì Mirko Bellucci, imprenditore 47enne di Vaiano, domiciliato a Capodistria (difeso dall'avvocato Patrizio Fioravanti, ha scelto il giudizio con rito abbreviato); altre 16 persone, residenti a Prato, Livorno, Pistoia, Milano e Alessandria, furono messe ai domiciliari. Bellucci è ritenuto dagli investigatori l'ideatore della frode carosello che sarebbe stata tenuta in piedi grazie anche all'apporto di consulenti fiscali e commercialisti, oltre che di prestanomi e faccendieri. Molti tra loro accettarono di parlare con gli inquirenti per spiegare in cosa consisteva esattamente la frode. Punto centrale il fatto che la normativa tributaria non prevede l'applicazione dell'Iva per gli acquisti intracomunitari consentendo, perciò, di far circolare prodotti ad un prezzo assai inferiore a quello di mercato. Ecco l'utilità di società con sede anche all'estero. Di ricchezza ne sarebbe stata prodotta tanto: ne sono convinti gli investigatori che, non a caso, denominarono l'inchiesta 'Gagaro' dal nomignolo 'gagà', ascoltato nelle intercettazioni telefoniche, utilizzato dagli indagati e, in gergo, affibbiato a chi conduce una vita particolarmente agiata.

La frode, complessivamente, ammonterebbe a 600 milioni, mente sono una trentina quelli su cui la guardia di finanza ha messo le mani a titolo di sequestro preventivo per soddisfare le pretese dell'Erario in caso di condanne.











