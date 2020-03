09.03.2020 h 13:05 commenti

Maxievasione fiscale in un Pronto Moda scoperta dalla guardia di finanza

Le fiamme gialle hanno accertato sette milioni di imposte dirette e oltre 4 e mezzo di Iva che erano state nascoste all'erario. Denunciato il titolare dell'azienda insieme ad altre sei persone

Sette milioni di imposte dirette e oltre 4 e mezzo di Iva. E' quanto avrebbe evaso il pronto moda con sede a Prato finito nel mirino del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza. L'amministratore della società, un imprenditore cinese, è stato denunciato per dichiarazione fraudolenta mentre sei suoi connazionali sono stati denunciati per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L'accertamento dei finanzieri è scaturito da una complessa indagine di polizia giudiziaria che ha consentito di acquisire numerosi elementi riferibili ad un'associazione a delinquere dedita al riciclaggio di denaro frutto di violazioni tributarie. Il lavoro degli investigatori ha portato alla luce il frequente ricorso ad imprese 'apri e chiudi', vale a dire imprese con una vita molto breve ma caratterizzata da operazioni ad elevato rischio di evasione tramite comportamenti fraudolenti sia sotto il profilo fiscale che contributivo come, per esempio, false fatturazioni e frodi. Tra le imprese che hanno goduto del sistema illecito, anche l'azienda di Prato alla quale la guardia di finanza addebita l'evasione milionaria di imposte dirette e di Iva.

