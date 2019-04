05.04.2019 h 18:28 commenti

Maxidiscarica sequestrata a Paperino, su quei terreni 15 anni di guerre a carte bollate tra proprietà, occupanti e Comune

Nelle baracche vivono una famiglia di origine sinti, una italiana e una rom che è quella protagonista dell'aggressione alla troupe Rai

Sono tre le famiglie che abitano nella maxi discarica abusiva sequestrata mercoledì 3 aprile in via del Pozzo a Paperino per contaminazione ambientale dei terreni. Si tratta di una famiglia di origine sinti, di una italiana e di una rom che è quella protagonista dell'aggressione di ieri, 4 aprile, alla troupe televisiva Rai, giunta sul posto per approfondire la notizia del sequestro della discarica.



In realtà, questo è il frutto di oltre 15 anni di battaglie legali intraprese dalle varie amministrazioni comunali che si sono succedute e che forse all'inizio hanno sottovalutato il problema o sbagliato strategia giudiziaria.

Un brutto episodio di cronaca, condannato da tutti gli schieramenti politici e su cui è intervenuto anche il ministro Salvini, che ha il pregio di aver richiamato l'attenzione generale su un contesto degradato che va oltre ogni immaginazione. In molti si sono chiesti come sia possibile che tra una montagna di rifiuti, anche pericolosi, possano vivere delle persone e soprattutto dei minori.In realtà, questo è il frutto di oltre 15 anni di battaglie legali intraprese dalle varie amministrazioni comunali che si sono succedute e che forse all'inizio hanno sottovalutato il problema o sbagliato strategia giudiziaria.

Ora le carte bollate sono al capolinea e la situazione sembra avviarsi verso la soluzione definitiva tanto che l'idea del ministro Salvini di venire a Prato a sgomberare l'area è stata rispedita al mittente dal sindaco Matteo Biffoni.



Circa un mese fa, infatti, è scattata l'ordinanza di demolizione e di sgombero emessa dal Comune di Prato. Le tre famiglie hanno 90 giorni di tempo per provvedere in modo autonomo al ripristino dei luoghi che hanno uso agricolo e in qualche caso anche vincolo cimiteriale. In sostanza in quei terreni si può coltivare un orto, ma non viverci, neanche con una roulotte che in tutti e tre i casi è stata la base di partenza per ampliare "l'abitazione" aggiungendo stanze e verande. Se gli occupanti non smantelleranno le loro case abusive, con o senza ruote, sarà il Comune a provvedere rivalendosi poi in solido sui destinatari dell'ordinanza, il proprietario del terreno e gli occupanti, e questo comporterà anche l'acquisizione dell'area oggetto di sgombero. La presenza di minori, ovviamente, comporterà un'attenzione particolare nell'esecuzione coattiva del provvedimento.

Nel caso della famiglia rom, il terreno dove vivono, è di loro proprietà. Lo hanno acquistato molti anni fa dal sessantenne di Paperino, proprietario di buona parte dell'area sottosequestro e di conseguenza denunciato per reati ambientali sia mercoledì scorso che più volte in passato.

Unidici anni fa il Comune fece causa al sessantenne in questione per lottizzazione abusiva dell'area di via del Pozzo, partendo proprio dalla vendita di piccoli appezzamenti di terreno che in questi tre casi si sono trasformati in residenze, anzichè in orti. Nel 2013 il giudice amministrativo però ha dato torto al Comune che ha deciso di non appellarsi e di cambiare strategia, attaccando appezzamento per appezzamento sia sul fronte ambientale che su quello delle case abusive. Ne è nata una raffica di ricorsi e controricorsi, appelli e richieste di sospensive che si è conclusa solo recentemente, stavolta a favore del Comune. Tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate sapremo se le tre famiglie che vivono in mezzo a questa discarica andranno via con le loro gambe o con la forza pubblica.

E.B.