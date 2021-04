27.04.2021 h 13:11 commenti

Maxidiscarica a cielo aperto a Castelnuovo sequestrata dalla polizia provinciale

Ancora un intervento contro l'abbandono di rifiuti di ogni genere, dalle carcasse di veicoli a parti di arredamento, dagli inerti ai grandi elettrodomestici

Un'area di 1.300 metri quadrati, situata a Castelnuovo, trasformata in una discarica di rifiuti a cielo aperto. E' quanto hanno trovato e sequestrato gli agenti della polizia provinciale da tempo impegnati in controlli e monitoraggi sui terreni agricoli di tutta l'area pratese.

Una discarica con rifiuti di ogni genere: carcasse di veicoli, pneumatici, materassi, pezzi di arredamento, elettrodomestici, computer, imballaggi, bombole per gas e inerti.

“Interventi come questo – il commento del comandante della polizia provinciale, Michele Pellegrini – testimoniano il nostro impegno contro gli illeciti ambientali e per la salute pubblica”.

All'operazione hanno collaborato gli agenti del Nucleo specializzato della Municipale di Prato. Sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è intervenuto il presidente della Provincia, Francesco Puggelli: “Comportamenti da biasimare e da sanzionare duramente – ha detto – comportamenti che mettono a rischio la salute di tutti”.



