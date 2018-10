30.10.2018 h 19:14 commenti

Maxicontrollo tra stazione e piazza San Marco: impegnati decine di uomini

Il dispositivo è coordinato dai carabinieri e vede in azione anche finanzieri, agenti della polizia municipale e della Polfer insieme all'Asl. Obiettivo: colpire le attività di spaccio di stupefacenti e prostituzione

Un controllo straordinario del territorio sta impegnando in queste ore numerosi reparti dei carabinieri, la guardia di finanza, la Polfer, la Municipale e personale della Asl. L'area interessata è quella che si snoda lungo l'asse di viale Vittorio Veneto, stazione centrale, via Firenze, piazza Europa, piazza San Marco e strade limitrofe. Obiettivo: colpire le attività di spaccio di stupefacenti e prostituzione, la violazione delle norme che regolano la presenza di immigrati e il lavoro a nero. Il controllo dei carabinieri riguarderà anche gli esercizi pubblici e commerciali per verificare il tipo di frequentazione e accertare eventuali irregolarità di tipo amministrativo, fiscale e sanitario. Domani, mercoledì 31 ottobre, saranno resi noti i risultati del maxicontrollo.

Edizioni locali collegate: Prato

