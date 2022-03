10.03.2022 h 08:46 commenti

Maxicontrollo interforze a Montemurlo in 15 ditte di confezioni: trovati clandestini e dormitori

Un imponente schieramento di forze dell'ordine e ispettori ha passato al setaccio un vasto complesso industriale in via Labriola che ospita numerose aziende cinesi. Tantissime le irregolarità riscontrate

Ha impegnato decine di uomini delle forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia municipale di Montemurlo, oltre a vigili del fuoco, Ispettorato lavoro, Inps e Asl il maxicontrollo che ha interessato una grande area industriale di 15mila metri quadri in via Labriola a Montemurlo, al cui interno trovano posto una quindicina di aziende di confezioni gestite da cinesi.

Il blitz interforze è scattato ieri mattina 9 marzo e si è protratto per buona parte della giornata. Impiegato anche l'elicottero del reparto Volo di Firenze. All'interno delle ditte è stata trovata una situazione di evidente degrado, con numerosi clandestini impiegati al lavoro (in totale ne sono stati trovati 53), la presenza di dormitori, palesi violazioni delle più elementari norme di sicurezza sul lavoro, oltre a sporcizia. Tante anche le irregolarità a livello fiscale riscontrate oltre a violazioni in materia edilizia. Alla fine del controllo è scattato il sequestro per 18 locali dove sono stati trovati dormitori per un totaòle di 120 posti letto. Una persona è stata denunciata per impiego di manodopera clandestina.

Sia per le dimensioni dell'intervento interforze sia per le irregolarità trovate, sembrava di aver fatto un salto indietro nel tempo a qualche anno fa, prima che gli interventi del Patto lavoro sicuro riportassero un minimo di ordine nel settore. Preoccupazione è stata espressa dal sindaco di Montemurlo Simone Calamai: "Situazione inaccettabile: lavoratori trattati come schiavi" ha detto.

Il sindaco ha poi ricordatoche lo stesso complesso industriale, di proprietà di un italiano, con un'apposita ordinanza era stato dichiarato inagibile dal Comune di Montemurlo già nel dicembre 2017, ma nel corso di una verifica a fine luglio 2018 la polizia municipale aveva rilevato che, nonostante l'ordinanza di inagibilità, i capannoni erano stati occupati abusivamente da tre nuove ditte, due confezioni, condotte da cittadini cinesi, e la tessitura di un italiano. Il proprietario della struttura, infatti, nonostante l'ordinanza di inagibilità/inabitabilità dei locali non aveva esitato ad affittare nuovamente i locali ad altre aziende, senza però provvedere ad effettuare gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.