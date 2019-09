14.09.2019 h 16:06 commenti

Maxiassegno da oltre 44mila euro per aiutare le famiglie dei malati di tumore

Ieri la consegna all'Associazione Toscana Tumori di quanto ricavato grazie alla seconda edizione della nuotata "Da Porto a Porto" fatta all'Argentario. Serviranno per acquistare un nuovo mezzo destinato al trasporto di presidi sanitari

È stato un successo al di sopra di ogni aspettativa la seconda edizione della "Da Porto a Porto", la nuotata nel mare dell’Argentario organizzata dalla Polisportiva Amatori Prato a favore dell’Associazione Tumori Toscana che dal 1999 cura gratuitamente a domicilio i malati oncologici. Tra iscrizioni e sponsorizzazioni la nuotata ha permesso di raccogliere oltre 44.300 e il maxi assegno simbolico è stato consegnato a Giuseppe Spinelli, presidente Att, da Lorenzo Massai ideatore e anima dell’iniziativa.

L’evento che si è svolto lunedì 5 agosto, ha visto protagonista l’eccellenza italiana del nuoto in acque libere che si è cimentata in un percorso di oltre 21 km, da Porto Ercole a Porto Santo Stefano. Sono stati più di 70 gli atleti che hanno partecipato a questa gara animati dalla volontà di sostenere i malati di cancro e le loro famiglie; fra loro anche una nuotatrice giapponese mentre c’è stato chi è arrivato dall’Inghilterra, Svizzera e dall’Australia. A dare il loro sostegno alla nuotata anche personaggi noti come l’attrice Pamela Villoresi, per il secondo anno madrina della nuotata, e i due campioni di ciclismo Massimiliano Lelli e il “Re Leone” Mario Cipollini che hanno accolto al traguardo i partecipanti complimentandosi per l’impresa compiuta.

La Da Porto a Porto è stata una vera e propria giornata di festa a cui hanno partecipato anche le unità cinofile da salvataggio dell'associazione “Max Sics Scuola Cani Salvataggio Toscana” che sono state protagoniste di una avvincente dimostrazione di soccorso in mare.

La cifra raccolta sarà impiegata dall’Att per acquistare un nuovo mezzo destinato al trasporto di presidi sanitari (letti, materassi, sedie a rotelle, aste per flebo) gratuiti ai propri assistiti e per portare avanti i progetti di ospedalizzazione domiciliare gratuita globale. L’Att, infatti, si occupa non solo dei sintomi della patologia ma anche di tutti i bisogni pratici, sociali e psicologici dell’intero nucleo familiare coinvolto nel percorso della malattia.