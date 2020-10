La zia resta in carcere mentre il nipote torna in libertà ma con l'obbligo di dimora, il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 6 e l'obbligo di firma.E' quanto deciso dal gip del tribunale di Prato per i due parenti cinesi arrestati il 29 ottobre dalla guardia di finanza con l'accusa di traffico di droga dopo essere stati sorpresi a spedire in Gran Bretagna e nei Paesi Bassi cinque scatole contenente marijuana che, sommata ad un precedente pacco già spedito da Empoli, ha portato al recupero di 58 chili e 700 grammi di stupefacente (LEGGI). Il gip ha convalidato entrambi gli arresti ma ha disposto misure cautelari diverse: per la 51enne, difesa dall'avvocato Irene Giovannelli, la custodia in carcere, mentre per il nipote venticinquenne, assistito dall'avvocato Gianni Giordano una serie di prescrizioni che vanno dal divieto di uscire di casa nelle ore notturne all'obbligo di dimora nella città dove frequenta l'università. E sono proprio i motivi di studio a giustificare la disparità di trattamento tra i due arrestati.