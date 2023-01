28.01.2023 h 10:59 commenti

Maxi serra di marijuana in un capannone, affari per un milione di euro. Tre in manette

La scoperta è stata fatta dai carabinieri con l'operazione "Canapa Express". Il sito è alle porte di Montemurlo. L'impianto di illuminazione era frutto di un allacciamento abusivo alla rete elettrica pubblica

Hanno trasformato il capannone industriale in una serra per la coltivazione di marijuana con un impianto di illuminazione alimentato abusivamente dalla rete elettrica pubblica. E’ quanto scoperto ieri mattina, 27 gennaio, dai carabinieri del Nucleo investigativo dei carabinieri di Prato insieme ai colleghi della Tenenza di Montemurl con l'operazione Canapa express. Il sito infatti, si trova in una zona industriale alle porte di Montemurlo. Il blitz è scattato attorno alle 13. A finire in manette tre cinesi di 45, 48 e 56 anni, disoccupati, domiciliati a Prato e a Montemurlo e già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.Attiva da 14 mesi, la serra era in grado di effettuare sei cicli di produzione annuali con 800 piante a ciclo bimestrale grazie a un concime con ormoni specifici per questo tipo di coltivazione. La sostanza, imbustata in contenitori sotto vuoto da cinque chili, veniva inviata in Nord Europa. Calcolando un prezzo al chilo che oscilla tra i 5 e i 7mila euro, il ricavo annuale stimato è di un milione di euro.Al momento del blitz sono state trovate 546 piante in vaso di varie dimensioni, altre 780 talee pronte per essere messe in vaso, 26 chili di infiorescenze da confezionare e altri 36 da essiccare. Il valore è di 210mila euro. L’impianto di illuminazione era composto da 88 lampade da 600w alimentate da un allaccio abusivo. I tecnici Enel hanno stimato in 73mila euro il danno subito nell’arco temporale di un anno. Tutto il materiale e il capannone sono stati sequestrati.I tre “coltivatori” sono ora rinchiusi nel carcere di Prato a disposizione dell’autorità giudiziaria.