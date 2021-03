25.03.2021 h 13:05 commenti

Maxi sequestro di mascherine irregolari, la metà era destinata ai bambini

Il sequestro di 140mila articoli è stato fatto in un'azienda nella zona di Casale. Denunciati i due titolari. Le mascherine avevano un solo strato filtrante anziché due e come invece indicato nelle relative certificazioni

Erano destinate anche ai bambini le 140mila mascherine Ffp2 sequestrate dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Prato perché ritenute irregolari. Il maxi lotto è stato trovato da un’azienda della zona di Casale, gestita da due italiani residenti in città e recentemente convertita dal tessile alla realizzazione di mascherine chirurgiche.

L’azienda commercia anche Ffp2 En149 acquistate in Cina e destinate al mercato italiano ed europeo.

Proprio qui i militari hanno rilevato la prima irregolarità, poiché parte delle mascherine sequestrate -per oltre la metà- erano accompagnate da certificazioni di conformità e rapporti di prova non corrispondenti al prodotto commercializzato.

Inoltre, tra i prodotti in magazzino circa 70mila mascherine Ffp2 erano vendute quali mascherine pediatriche ma commercializzate invece con l’accompagnamento di certificazioni di mascherine per adulti, "proprio perché - spiegano i carabinieri - catalogate quali dispositivi di protezione individuale, ma che la normativa di settore non prevede che possano neppure esistere, visti i diversi parametri fisici derivanti dall’età, tra cui la differenza dei movimenti respiratori di un bambino rispetto a quella di un adulto".

Tali mascherine risultano realizzate risparmiando sui materiali perchè secondo i carabinieri sarebbe stata ridotta l’azione filtrante dimezzando l’assemblaggio dell’importante strato protettivo costituito dal Melt Blown filtrante che nelle mascherine sequestrate era presente in un solo strato, anziché nei due previsti, e come invece indicato nelle certificazioni acquisite.

Il sequestro è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. I due titolari sono stati denunciati con l’accusa di commercializzazione con marchi e segni distintivi diretti a trarre in inganno il consumatore e frode nell’esercizio del commercio. Al vaglio ulteriori specifiche responsabilità.