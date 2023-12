18.12.2023 h 10:48 commenti

Maxi sequestro di luminarie, addobbi natalizi e giochi per bambini potenzialmente pericolosi

La guardia di finanza ha tolto dal commercio oltre 170mila prodotti venduti in un negozio privi dei requisiti di conformità e sicurezza e delle indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute

Più di 170mila prodotti natalizi potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati e tolti dal mercato dalla guardia di finanza di Prato che nella ultime settimane, proprio per salvaguardare il consumatore finale dall’acquisto di merce contraffatta, ha effettuato numerosi servizi di osservazione e pedinamento, individuando nella zona industriale pratese un esercizio commerciale che poneva in vendita luminarie e addobbi natalizi di vario genere, giochi per bambini e articoli di bigiotteria, prodotti privi dei requisiti di conformità e sicurezza e delle indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute. Il titolare del negozio è stato segnalato alla Camera di Commercio per violazioni del Codice del Consumo. L’impegno profuso dalle Fiamme Gialle a tutela del consumatore e dell’intero distretto industriale pratese ha portato, nel corso del 2023, a sequestrare oltre 10,5 milioni di prodotti non sicuri.

