Oltre due milioni di integratori alimentari non a norma sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Prato che prosegue l'attività a tutto campo nel controllo delle numerose aziende del distretto impegnate nella commercializzazione sia di prodotti con marchi contraffatti riconducibili a note griffes della moda nazionale ed internazionale che integratori alimentari, privi dei requisiti richiesti come le indicazioni e le precauzioni d’uso in lingua italiana. In particolare sono stati sottoposti a sequestro circa 2.200.000 integratori alimentari, pari a 520 Kg.

Gli accertamenti svolti hanno permesso alle Fiamme Gialle pratesi di individuare ed intervenire, con la collaborazione dei finanzieri del II Nucleo operativo Metropolitano di Roma, in una società di importazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici con sede a Roma, gestita da un cittadino cinese che, operando a livello nazionale, era in grado di rifornire i propri connazionali distribuiti principalmente nel Lazio, Toscana e Lombardia.

A ciò si aggiunge il sequestro di un ulteriore mezzo milione di prodotti irregolari, tra cui, articoli di abbigliamento recanti marchi contraffatti riconducibili a note griffe della moda nazionale ed internazionale, oggetti e prodotti di scarsa manifattura con la mancata indicazione delle informazioni al consumatore previste per l’etichettatura.

Complessivamente sono state controllate 13 attività commerciali e denunciate sette persone. Due aziende sono state invece al ministero delle Politiche Agricole e Forestali, tre esercizi commerciali alla Camera di Commercio e tre imprese alla Regione Lazio e Toscana per l’avvio dei procedimenti sanzionatori connessi alle violazioni riscontrate. Si è proceduto, inoltre, alla segnalazione di un ulteriore attività all’Ufficio tributi e finanza della Regione Lazio, per l’irrogazione di sanzioni amministrative con specifico riferimento alle ipotesi illecite connesse alla commercializzazione di prodotti privi delle informazioni previste dalla normativa comunitaria.