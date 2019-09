27.09.2019 h 13:12 commenti

Maxi sequestro di ecstasy, ketamina e shaboo. Il sospetto dei carabinieri: "Usati anche come doping lavorativo"

In manette un coppia cinese. In casa nascondevano quasi sei chili di sostanza che era destinata anche ai circoli privati e alle discoteche frequentati solo da orientali

Colpo grosso dei carabinieri del nucleo investigativo di Prato che ieri sera hanno scoperto e sequestrato quasi sei chili di droga sintetica tra shaboo e ketamina e settecentocinquanta pasticche di ecstasy. Sono finiti in manette marito e moglie cinesi di 45 anni che nascondevano l'ingente quantitativo di droga sotto il mobile della cucina nella propria abitazione nei pressi del vecchio ospedale. Tra l'altro l'uomo era ai domiciliari per falso mentre la moglie era sottoposta all'obbligo di firma proprio per reati in materia di stupefacenti. Ora l'uomo si trova in carcere alla Dogaia mentre la donna è agli arresti domiciliari considerato che ha due figli minori.

Da tempo sotto controllo, ieri 26 settembre, i militari hanno fermato una 28enne cinese appena uscita dall'abitazione della coppia. Aveva una bustina contenente 10 grammi di ketamina. E' scattata quindi la perquisizione dell'appartamento che ha permesso di trovare la droga. Era divisa in buste con chiusura ermetica di varia pesatura e grandezza. In particolare si tratta di 3,8 chili di ketamina, 2 chili di shaboo e 750 pasticche di ecstasy provenienti dall'Olanda. Sequestrati anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Secondo i carabinieri il mercato di riferimento è quello cinese. "Gli orientali - spiega il colonnello Marco Grandini, comandante provinciale dei carabinieri di Prato - fanno un largo uso di sostanze sintetiche probabilmente per sopportare ritmi di lavoro piuttosto pesanti che spesso si concentrano in orario notturno".

Una dinamica a cui si associa anche la più comune ricerca dello sballo. Parte delle sostanze infatti, era destinata ai circoli privati e alle discoteche frequentate esclusivamente da orientali. Si segnala anche il ritorno dell'ecstasy dopo un periodo di riduzione dei consumi, forse a causa del suo prezzo ridotto - 10 euro a pasticca - che in tempi di crisi può fare la differenza. Complessivamente la droga avrebbe fruttato circa 250 mila euro.