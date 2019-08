24.08.2019 h 12:54 commenti

Maxi sequestro di cocaina in città, arrestato "Rachid il parrucchiere"

Gli uomini dell'Antidroga della Squadra mobile hanno trovato oltre 750 grammi di cocaina da tagliare in un appartamento di Vergaio dove abita un conoscente dell'arrestato. Una volta tagliata, la droga avrebbe fruttato circa 80mila euro

Colpo grosso della sezione Antidroga della Squadra mobile di Prato. Questa notte, 24 agosto, è stata scoperta e sequestrata una partita di ben 750 grammi di cocaina da tagliare, nascosta in un appartamento nel zona di Vergaio. E' scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio per Rachid il parrucchiere, così chiamato nella comunità marocchina locale perchè è titolare di un negozio di barbiere in piazza Lippi, gestito da connazionali. Pregiudicato per reati simili, l'uomo, 40 anni, era stato affidato in prova ai servizi sociali per finire di scontare la pena a cui era stato condannato in via definitiva per fatti del 2014 quando fu trovato con altri 700 grammi di sostanza stupefacente.

Gli uomini dell'Antidroga della questura, sulla base di una serie di informazioni acquisite negli ambienti, hanno capito che il nordafricano aveva ripreso la sua attività di spaccio all'ingrosso e dopo quasi due settimane di appostamenti e pedinamenti sono entrati in azione stanotte.

La droga era nascosta in una valigia in un appartamento diverso dall'abitazione di Rachid e della sua famiglia che invece si trova a San Giusto. Chi vi abita è risultato estraneo ai fatti. Era già divisa in 14 dosi da 50 grammi l'una destinate a spacciatori al dettaglio. In sostanza il quarantenne è ritenuto un grossista della piazza pratese, intermediario tra il territorio e traffici di livello superiore. Se consideriamo che un grammo di cocaina è venduto a circa 100 euro, una volta tagliata e divisa in dosi da mezzo grammo la droga avrebbe potuto fruttare fino a 80mila euro.

L'uomo usava una motocicletta di grossa ciclindrata per le consegne in modo da muoversi con maggiore rapidità. Ieri i poliziotti lo hanno fermato all'uscita del garage della sua casa. Un mazzo di chiavi diverso li ha portati dritti all'altro obiettivo a Vergaio.

Rachid si trova ora rinchiuso nel carcere della Dogaia su disposizione del sostituto procuratore Gianpaolo Mocetti.

E.B.