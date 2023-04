13.04.2023 h 10:25 commenti

Maxi sequestro di abiti con etichette irregolari, sul mercato avrebbero fruttato 4 milioni di euro

E' il risultato dei controlli della guardia di finanza in dieci pronto moda di Prato che si aggiungono ai 32 già passati in rassegna a marzo. Ecco il bilancio del "giro di vite"

Circa 1.300.000 capi d'abbigliamento, del valore commerciale stimabile in oltre 4.000.000 euro, privi dell'indicazione dei dati del produttore sia in etichetta che sul cartellino di accompagnamento, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Prato in dieci pronto moda della zona industriale cittadina. Le attività delle fiamme gialle sono state indirizzate a verificare il rispetto della normativa prevista in materia di tracciabilità della filiera di produzione e commercializzazione degli articoli di abbigliamento, con specifico riferimento alle etichette riportate su ogni capo di abbigliamento esposto per la vendita, con l'obiettivo di rilevare irregolarità nell'indicazione del produttore o della composizione tessile dei prodotti. Anche stavolta gli obiettivi controllati non sono risultati in regola con i requisiti richiesti dal Codice del Consumo. Nel mese di marzo i finanzieri avevano controllato 32 esercizi commerciali, sempre del settore dei 'pronto moda' sequestrando oltre un milione di capi di abbigliamento finiti, privi dell'indicazione dei dati del produttore sia in etichetta che nel cartellino di accompagnamento in violazione a quanto previsto dal Codice del Consumo. Il bilancio complessivo è di 2.400.000 capi sequestrati per un valore stimato di 8 milioni di euro.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus