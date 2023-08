08.08.2023 h 14:34 commenti

Maxi rissa nel carcere della Dogaia: detenuti si affrontano a colpi di bastone. Feriti due agenti

E' successo nel primo pomeriggio di ieri nel reparto di media sicurezza dove è attiva la sorveglianza dinamica che prevede che le celle stiano aperte per diverse ore al giorno. Sbotta il sindacato: "Gli agenti non hanno strumenti per difendersi né mezzi per contrastare certe situazioni". Sotto accusa ancora la carenza di personale

Albanesi contro magrebini. Maxi rissa nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 7 agosto, nel carcere della Dogaia dove 10-12 detenuti del reparto di media sicurezza si sono affrontati impugnando le gambe di tavoli e sedie. Il bilancio parla di un detenuto e due agenti penitenziari feriti, tutti finiti all'ospedale. Il caos è scoppiato intorno alle 13.30 quando albanesi e magrebini, tutti in regime di “sorveglianza dinamica”, vale a dire sottoposti alla detenzione che prevede che le celle siano aperte per diverse ore al giorno, hanno ingaggiato una vera e propria lotta a colpi di bastone.Immediato l'intervento della polizia penitenziaria che ha dovuto contrastare a mani nude i detenuti, noti per essere particolarmente violenti e aggressivi. Gli agenti hanno faticato non poco prima di riportare la calma ed è stata una bruttissima esperienza per tutti e in particolare per i neo assunti entrati in servizio da pochi giorni e già alle prese con i primi disordini che, alla Dogaia, non sono certo rari. Due di loro sono stati portati al pronto soccorso con contusioni giudicate guaribili in cinque giorni e lo stesso è stato per uno dei detenuti coinvolti nella rissa.Il sindacato alza la voce: “Alle istituzioni chiediamo di aprire gli occhi sulla situazione delle carceri italiane e sulla casa circondariale di Prato in particolare, un problema che non riguarda solo chi ci lavora – scrive in un comunicato Ivan Bindo della Uil Pubblica amministrazione – non abbiamo nessuno strumento per difenderci, nessun mezzo per contrastare certe situazioni. Nonostante le nostre proteste, nulla è cambiato. Tante belle parole ma zero fatti. Chi ha responsabilità, se le assuma. Alla Dogaia manca la figura del comandante in pianta stabile ormai da anni e questo non aiuta”. Sotto accusa ancora la carenza di personale: la pianta organica è troppo risicata rispetto alle esigenze.