Maxi perdita di acqua, piscina ghiacciata in viale Borgo Valsugana

Ancora una perdita nella zona est della città, in attesa dell' arrivo di una squadra di Publiacqua è stato sparso il sale. La strada è stata chiusa nel tratto compreso fra la rotonda di via Papa Giovanni XXIII e quella del ponte Petrino in direzione di Calenzano

Ancora una perdita di acqua nella zona est della città, questa notte 12 gennaio, in viale Borgo Valsugana all’altezza della chiesa della Sacra Famiglia si è formata una piscina di almeno tre centimetri, che nella notte è ghiacciata creando problemi alla viabilità. Non è la prima volta che si verifica una perdita in questo punto del viale. Sul posto una pattuglia della Municipale che insieme alle squadre degli operai comunali ha sparso il sale e posizionato la segnaletica con l’obbligo di mantener i 30 km orari. La strada è stata chiusa nel tratto compreso fra la rotonda di via Papa Giovanni XXIII e quella del ponte Petrino in direzione di Calenzano. Il traffico proveniente dal centro sarà deviato in via Cadorna, via Colletta, via Machiavelli. Al momento il guasto non sta provocando mancanze d’acqua ma Publiacqua avverte che nel corso delle lavorazioni potranno essere necessarie manovre e chiusure che potranno influenzare anche in via temporanea l’erogazione dell’acqua in viale Borgo Valsugana e zone limitrofe.

Una situazione pericolosa, visto le rigide temperature, che però non è la sola. In mattinata verso le 9 in via 2 giugno il ghiaccio ha provocato un incidente, il conducente è stato trasportato in codice verde al Santo Stefano



