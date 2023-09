14.09.2023 h 11:45 commenti

Maxi incendio nei boschi di Schignano, le fiamme minacciano le abitazioni

Sul posto le squadre dei soccorritori e due elicotteri ai quali se ne è poi aggiunto un terzo a fine mattina. L'allarme è partito alle 10. Sette persone sono state fatte allontanare dalle loro case per precauzione

Dalle 10 di stamani, 14 settembre, un vasto incendio sta bruciando i boschi di Schignano, nel comune di Vaiano, in località Pozzole. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni. Per precauzione sette persone sono state fatte allontanare dalle loro case.Sul posto stanno operando cinque mezzi dei vigili del fuoco di Prato e una squadra del distaccamento di Montemurlo, oltre agli enti volontari tra Vab e Csn. Presente anche un'autobotte proveniente dal distaccamento volontario di Vaiano. In azione anche due elicotteri del servizio antincendio regionale più uno dei vigili del fuoco. Nel pomeriggio è intervenuto anche un aereo Canadair. Sul posto sindaco e tecnici del Comune. Il lavoro dei vigili del fuoco prosegue. Sul posto anche i carabinieri forestali per gli accertamenti utili a risalire alle cause che hanno originato il rogo.