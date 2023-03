23.03.2023 h 11:47 commenti

Maxi frode fiscale da 200 milioni di euro, nei guai imprenditori di Prato, Firenze e Pistoia

Inchiesta della procura di Oristano. La guardia di finanza ha individuato numerose aziende fantasma con sede, oltre che in Toscana, anche a Roma e a Venezia. Le ditte restavano aperte un paio di anni, giusto il tempo di generare un consistente flusso di fatture per operazioni inesistenti, incassare i proventi, inviare il denaro all'estero e poi sparire

Anche aziende con sede a Prato, Pistoia e Firenze nel complesso meccanismo, finalizzato all'evasione fiscale, scoperto dalla guardia di finanza di Oristano. Le cifre sono da capogiro: si parla di affari per 200 milioni e di Iva evasa per circa 37. Si tratta di aziende gestite da cinesi che si sarebbero prestate ad operazioni finanziarie che consentivano, dietro l'emissione di fatture elettroniche, di generare debiti Iva. Diciannove le persone finite nei guai: un consulente fiscale italiano e 18 imprenditori cinesi. In pratica, il sistema, fondato su imprese aperte ma non attive, consentiva di mettere in piedi consistenti flussi finanziari tra un imprenditore di un'azienda con sede in Sardegna e le ditte fornitrici con sede non solo nella piana che abbraccia l'area tra Firenze e Pistoia, ma anche a Roma e a Venezia. I finanzieri hanno condotto l'indagine sotto il coordinamento della procura di Oristano portando alla luce il sistema di frode. Una maxi frode basata sulle ditte 'apri e chiudi' che nell'arco di due anni fatturavano vendite per decine di milioni a favore di altre ditte, incassavano i proventi e poi li trasferivano in Cina disperdendo ogni traccia. Al termine dei due anni, finiva il ciclo vitale della ditta che, così facendo, poteva sottrarsi senza problemi a verifiche e controlli. Verifiche e controlli successivi resi impossibili dall'impiego di prestanomi. Le accuse: emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, dichiarazione infedele e autoriciclaggio.



























